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S7 возобновит рейсы из Владивостока в Бангкок
S7 возобновит рейсы из Владивостока в Бангкок - 21.09.2026, ПРАЙМ
S7 возобновит рейсы из Владивостока в Бангкок
Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 22 сентября возобновляет полеты по маршруту Владивосток - Бангкок, сообщил перевозчик. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T12:06+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 22 сентября возобновляет полеты по маршруту Владивосток - Бангкок, сообщил перевозчик. "В осенне-зимнем сезоне 2026/2027 S7 Airlines возобновляет прямое авиасообщение между Владивостоком и Бангкоком. С 22 сентября 2026 года в столицу Таиланда будет выполняться два рейса в неделю", - говорится в сообщении. Рейсы между Владивостоком и столицей Таиланда будут выполняться по вторникам и пятницам, отметили в S7. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
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бизнес, владивосток, бангкок, таиланд
Бизнес, Владивосток, БАНГКОК, ТАИЛАНД
S7 возобновит рейсы из Владивостока в Бангкок
S7 с 22 сентября возобновляет полеты по маршруту Владивосток — Бангкок
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 22 сентября возобновляет полеты по маршруту Владивосток - Бангкок, сообщил перевозчик.
"В осенне-зимнем сезоне 2026/2027 S7 Airlines возобновляет прямое авиасообщение между Владивостоком и Бангкоком. С 22 сентября 2026 года в столицу Таиланда будет выполняться два рейса в неделю", - говорится в сообщении.
Рейсы между Владивостоком и столицей Таиланда будут выполняться по вторникам и пятницам, отметили в S7.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.