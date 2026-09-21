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S7 возобновит рейсы из Владивостока в Бангкок

S7 возобновит рейсы из Владивостока в Бангкок - 21.09.2026, ПРАЙМ

S7 возобновит рейсы из Владивостока в Бангкок

Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 22 сентября возобновляет полеты по маршруту Владивосток - Бангкок, сообщил перевозчик. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T12:06+0300

2026-09-21T12:06+0300

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бизнес

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 22 сентября возобновляет полеты по маршруту Владивосток - Бангкок, сообщил перевозчик. "В осенне-зимнем сезоне 2026/2027 S7 Airlines возобновляет прямое авиасообщение между Владивостоком и Бангкоком. С 22 сентября 2026 года в столицу Таиланда будет выполняться два рейса в неделю", - говорится в сообщении. Рейсы между Владивостоком и столицей Таиланда будут выполняться по вторникам и пятницам, отметили в S7. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.

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бангкок

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, владивосток, бангкок, таиланд