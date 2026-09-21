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ОАК планирует в 2026 году нарастить производство самолетов на 35%

ОАК планирует в 2026 году нарастить производство самолетов на 35% - 21.09.2026, ПРАЙМ

ОАК планирует в 2026 году нарастить производство самолетов на 35%

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") планирует в 2026 году нарастить производство самолетов примерно на 35% и выдерживать такой... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T11:09+0300

2026-09-21T11:09+0300

2026-09-21T11:09+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") планирует в 2026 году нарастить производство самолетов примерно на 35% и выдерживать такой темп роста ближайшие несколько лет, заявил журналистам глава компании Вадим Бадеха. "Мы относительно 2024 года в 2025-м уже добавили порядка 35%. В этом году в целом такой же темп сохраняем. Думаю, в ближайшие несколько лет этот темп тоже будем выдерживать", - сказал Бадеха. Глава ОАК отметил, что в 2025-2026 годах рост достигался в основном за счет боевой техники. В последующие годы ожидается, что основным драйвером роста будет гражданская техника.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, россия, ростех, оак