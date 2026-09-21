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ОАК планирует в 2026 году нарастить производство самолетов на 35%
ОАК планирует в 2026 году нарастить производство самолетов на 35% - 21.09.2026, ПРАЙМ
ОАК планирует в 2026 году нарастить производство самолетов на 35%
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") планирует в 2026 году нарастить производство самолетов примерно на 35% и выдерживать такой... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:09+0300
2026-09-21T11:09+0300
2026-09-21T11:09+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") планирует в 2026 году нарастить производство самолетов примерно на 35% и выдерживать такой темп роста ближайшие несколько лет, заявил журналистам глава компании Вадим Бадеха. "Мы относительно 2024 года в 2025-м уже добавили порядка 35%. В этом году в целом такой же темп сохраняем. Думаю, в ближайшие несколько лет этот темп тоже будем выдерживать", - сказал Бадеха. Глава ОАК отметил, что в 2025-2026 годах рост достигался в основном за счет боевой техники. В последующие годы ожидается, что основным драйвером роста будет гражданская техника.
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бизнес, промышленность, россия, ростех, оак
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, Ростех, ОАК
ОАК планирует в 2026 году нарастить производство самолетов на 35%
Глава ОАК Бадеха: компания планирует в 2026 году увеличить производство самолетов на 35%