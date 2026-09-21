https://1prime.ru/20260921/samolet-873511221.html

В Саратовской области упал легкомоторный самолет

В Саратовской области упал легкомоторный самолет - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Саратовской области упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение после столкновения с ЛЭП в Саратовской области, пилот не пострадал, сообщает Западное Межрегиональное следственное... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:39+0300

2026-09-21T13:39+0300

2026-09-21T13:39+0300

общество

россия

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873511221.jpg?1789987177

САРАТОВ, 21 сен - ПРАЙМ. Легкомоторный самолет потерпел крушение после столкновения с ЛЭП в Саратовской области, пилот не пострадал, сообщает Западное Межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "По предварительным данным, днем 21 сентября 2026 года вблизи села Колки Петровского района Саратовской области в результате столкновения с линией электропередач при посадке произошло крушение легкомоторного воздушного судна под управлением 64-летнего пилота. Пилот не пострадал", - говорится в сообщении следственного управления в канале на платформе "Макс". Следователи осматривают место крушения, назначены необходимые проверки для выяснения всех обстоятельств, причин и условий авиапроисшествия.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, ск рф