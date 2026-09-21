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В Саратовской области упал легкомоторный самолет
В Саратовской области упал легкомоторный самолет - 21.09.2026, ПРАЙМ
В Саратовской области упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение после столкновения с ЛЭП в Саратовской области, пилот не пострадал, сообщает Западное Межрегиональное следственное... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:39+0300
2026-09-21T13:39+0300
2026-09-21T13:39+0300
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САРАТОВ, 21 сен - ПРАЙМ. Легкомоторный самолет потерпел крушение после столкновения с ЛЭП в Саратовской области, пилот не пострадал, сообщает Западное Межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "По предварительным данным, днем 21 сентября 2026 года вблизи села Колки Петровского района Саратовской области в результате столкновения с линией электропередач при посадке произошло крушение легкомоторного воздушного судна под управлением 64-летнего пилота. Пилот не пострадал", - говорится в сообщении следственного управления в канале на платформе "Макс". Следователи осматривают место крушения, назначены необходимые проверки для выяснения всех обстоятельств, причин и условий авиапроисшествия.
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общество , россия, ск рф
В Саратовской области упал легкомоторный самолет
СК: в Саратовской области легкомоторный самолет потерпел крушение, врезавшись в ЛЭП
САРАТОВ, 21 сен - ПРАЙМ. Легкомоторный самолет потерпел крушение после столкновения с ЛЭП в Саратовской области, пилот не пострадал, сообщает Западное Межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"По предварительным данным, днем 21 сентября 2026 года вблизи села Колки Петровского района Саратовской области в результате столкновения с линией электропередач при посадке произошло крушение легкомоторного воздушного судна под управлением 64-летнего пилота. Пилот не пострадал", - говорится в сообщении следственного управления в канале на платформе "Макс".
Следователи осматривают место крушения, назначены необходимые проверки для выяснения всех обстоятельств, причин и условий авиапроисшествия.