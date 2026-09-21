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Санду созывает Совбез Молдавии перед началом отопительного сезона

Санду созывает Совбез Молдавии перед началом отопительного сезона - 21.09.2026, ПРАЙМ

Санду созывает Совбез Молдавии перед началом отопительного сезона

Президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности (Совбез) для обсуждения мер реагирования на энергетический кризис перед началом... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T09:52+0300

2026-09-21T09:52+0300

2026-09-21T09:52+0300

газ

молдавия

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майя санду

нарэ

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КИШИНЕВ, 21 сен – ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности (Совбез) для обсуждения мер реагирования на энергетический кризис перед началом отопительного сезона, сообщила пресс-служба главы молдавского государства. Власти страны готовятся к сложной зиме на фоне существенного роста тарифов для населения. В конце августа правительство продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике из-за кризиса. Это произошло на фоне решения Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) повысить тариф на газ на 41%. "Президент проведет в понедельник заседание Высшего совета безопасности. На повестке дня - влияние международного энергетического кризиса на Республику Молдова и меры по укреплению национальной энергетической устойчивости перед холодным сезоном", - заявили в администрации. В Молдавии после повышения тарифа на природный газ вновь обсуждается возможный рост расходов на отопление. В Кишиневе действующий тариф на тепло составляет 2 тысячи 20 леев за гигакалорию без НДС (около 115 долларов), однако на фоне подорожания газа несколько поставщиков тепла уже направили в НАРЭ заявки на его пересмотр в сторону повышения. Из-за непосильных счетов правительство вынуждено выделять адресные компенсации из бюджета, покрывающие лишь базовую часть расходов граждан. Оппозиция и экспертное сообщество неоднократно критиковали руководство республики за неэффективную энергетическую политику, которая привела к затяжному экономическому кризису и рекордному падению покупательной способности граждан.️

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газ, молдавия, кишинев, майя санду, нарэ