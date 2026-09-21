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Санду созывает Совбез Молдавии перед началом отопительного сезона
Санду созывает Совбез Молдавии перед началом отопительного сезона - 21.09.2026, ПРАЙМ
Санду созывает Совбез Молдавии перед началом отопительного сезона
Президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности (Совбез) для обсуждения мер реагирования на энергетический кризис перед началом... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T09:52+0300
2026-09-21T09:52+0300
2026-09-21T09:52+0300
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КИШИНЕВ, 21 сен – ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности (Совбез) для обсуждения мер реагирования на энергетический кризис перед началом отопительного сезона, сообщила пресс-служба главы молдавского государства.
Власти страны готовятся к сложной зиме на фоне существенного роста тарифов для населения. В конце августа правительство продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике из-за кризиса. Это произошло на фоне решения Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) повысить тариф на газ на 41%.
"Президент проведет в понедельник заседание Высшего совета безопасности. На повестке дня - влияние международного энергетического кризиса на Республику Молдова и меры по укреплению национальной энергетической устойчивости перед холодным сезоном", - заявили в администрации.
В Молдавии после повышения тарифа на природный газ вновь обсуждается возможный рост расходов на отопление. В Кишиневе действующий тариф на тепло составляет 2 тысячи 20 леев за гигакалорию без НДС (около 115 долларов), однако на фоне подорожания газа несколько поставщиков тепла уже направили в НАРЭ заявки на его пересмотр в сторону повышения. Из-за непосильных счетов правительство вынуждено выделять адресные компенсации из бюджета, покрывающие лишь базовую часть расходов граждан.
Оппозиция и экспертное сообщество неоднократно критиковали руководство республики за неэффективную энергетическую политику, которая привела к затяжному экономическому кризису и рекордному падению покупательной способности граждан.️
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газ, молдавия, кишинев, майя санду, нарэ
Газ, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Майя Санду, НАРЭ
Санду созывает Совбез Молдавии перед началом отопительного сезона
Санду созывает Совбез Молдавии для обсуждения мер реагирования на энергетический кризис
КИШИНЕВ, 21 сен – ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности (Совбез) для обсуждения мер реагирования на энергетический кризис перед началом отопительного сезона, сообщила пресс-служба главы молдавского государства.
Власти страны готовятся к сложной зиме на фоне существенного роста тарифов для населения. В конце августа правительство продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике из-за кризиса. Это произошло на фоне решения Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) повысить тариф на газ на 41%.
"Президент проведет в понедельник заседание Высшего совета безопасности. На повестке дня - влияние международного энергетического кризиса на Республику Молдова и меры по укреплению национальной энергетической устойчивости перед холодным сезоном", - заявили в администрации.
В Молдавии после повышения тарифа на природный газ вновь обсуждается возможный рост расходов на отопление. В Кишиневе действующий тариф на тепло составляет 2 тысячи 20 леев за гигакалорию без НДС (около 115 долларов), однако на фоне подорожания газа несколько поставщиков тепла уже направили в НАРЭ заявки на его пересмотр в сторону повышения. Из-за непосильных счетов правительство вынуждено выделять адресные компенсации из бюджета, покрывающие лишь базовую часть расходов граждан.
Оппозиция и экспертное сообщество неоднократно критиковали руководство республики за неэффективную энергетическую политику, которая привела к затяжному экономическому кризису и рекордному падению покупательной способности граждан.️