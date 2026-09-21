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Кремль отреагировал на подписание Трампом закона о санкциях против России - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Кремль отреагировал на подписание Трампом закона о санкциях против России
Кремль отреагировал на подписание Трампом закона о санкциях против России - 21.09.2026, ПРАЙМ
Кремль отреагировал на подписание Трампом закона о санкциях против России
Подписание президентом США Дональдом Трампом закона об антироссийских санкциях не способствует реанимации отношений РФ и США и продвижению по пути украинского... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:18+0300
2026-09-21T13:20+0300
россия
мировая экономика
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Подписание президентом США Дональдом Трампом закона об антироссийских санкциях не способствует реанимации отношений РФ и США и продвижению по пути украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается подписания этого документа, то, безусловно, это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений и также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского регулирования", - сказал Песков журналистам. Он уточнил, что Россия находится в постоянном контакте с торговыми партнерами на фоне закона США о санкциях.в отношении России было введено более 30 тысяч различных санкций. Страновых, корпоративных, секторальных, против физических лиц и так далее. И, конечно, Россия в значительной степени адаптировалась к этим санкциям и нашла способы минимизации негативного эффекта от их реализации", - добавил Песков.Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России. Закон предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт в США из стран, которые попадут под критерии крупнейших покупателей российских нефти и газа и продолжат их закупать. Отдельно предусмотрены пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые непосредственно в США.
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россия, мировая экономика, сша, дональд трамп, дмитрий песков
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
13:18 21.09.2026 (обновлено: 13:20 21.09.2026)
 
Кремль отреагировал на подписание Трампом закона о санкциях против России

Песков: подписание закона США о санкциях против РФ не способствует реанимации отношений

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль и Парящий мост в парке "Зарядье"
Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке Зарядье - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Подписание президентом США Дональдом Трампом закона об антироссийских санкциях не способствует реанимации отношений РФ и США и продвижению по пути украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается подписания этого документа, то, безусловно, это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений и также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского регулирования", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что Россия находится в постоянном контакте с торговыми партнерами на фоне закона США о санкциях.
в отношении России было введено более 30 тысяч различных санкций. Страновых, корпоративных, секторальных, против физических лиц и так далее. И, конечно, Россия в значительной степени адаптировалась к этим санкциям и нашла способы минимизации негативного эффекта от их реализации", - добавил Песков.
Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России. Закон предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт в США из стран, которые попадут под критерии крупнейших покупателей российских нефти и газа и продолжат их закупать. Отдельно предусмотрены пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые непосредственно в США.
 
РОССИЯМировая экономикаСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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