https://1prime.ru/20260921/sanktsii-873516589.html

Минфин выработал иммунитет к западным санкциям, заявил Силуанов

Минфин выработал иммунитет к западным санкциям, заявил Силуанов - 21.09.2026, ПРАЙМ

Минфин выработал иммунитет к западным санкциям, заявил Силуанов

Министерство финансов России уже выработало иммунитет ко всяким западным санкциям, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T15:16+0300

2026-09-21T15:16+0300

2026-09-21T15:16+0300

финансы

мировая экономика

сша

антон силуанов

дональд трамп

минфин рф

санкции против рф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873516589.jpg?1789992963

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Министерство финансов России уже выработало иммунитет ко всяким западным санкциям, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме. "Мы уже накопили, наверное, иммунитет ко всяким санкциям: адские, не адские", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос мэра Москвы Сергея Собянина о том, как министерству удается сверстать бюджет с учетом санкционного давления. Силуанов добавил, что министерство "делает свое дело". "Адские санкции отскакивают от нашей финансовой политики", - отметил он. Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, сша, антон силуанов, дональд трамп, минфин рф, санкции против рф, минфин