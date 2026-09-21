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Минфин выработал иммунитет к западным санкциям, заявил Силуанов
Минфин выработал иммунитет к западным санкциям, заявил Силуанов - 21.09.2026, ПРАЙМ
Минфин выработал иммунитет к западным санкциям, заявил Силуанов
Министерство финансов России уже выработало иммунитет ко всяким западным санкциям, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T15:16+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Министерство финансов России уже выработало иммунитет ко всяким западным санкциям, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме. "Мы уже накопили, наверное, иммунитет ко всяким санкциям: адские, не адские", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос мэра Москвы Сергея Собянина о том, как министерству удается сверстать бюджет с учетом санкционного давления. Силуанов добавил, что министерство "делает свое дело". "Адские санкции отскакивают от нашей финансовой политики", - отметил он. Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.
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финансы, мировая экономика, сша, антон силуанов, дональд трамп, минфин рф, санкции против рф, минфин
Финансы, Мировая экономика, США, Антон Силуанов, Дональд Трамп, Минфин РФ, санкции против РФ, Минфин
Минфин выработал иммунитет к западным санкциям, заявил Силуанов
Силуанов: Минфин России уже выработал иммунитет ко всяким западным санкциям
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Министерство финансов России уже выработало иммунитет ко всяким западным санкциям, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме.
"Мы уже накопили, наверное, иммунитет ко всяким санкциям: адские, не адские", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос мэра Москвы Сергея Собянина о том, как министерству удается сверстать бюджет с учетом санкционного давления.
Силуанов добавил, что министерство "делает свое дело". "Адские санкции отскакивают от нашей финансовой политики", - отметил он.
Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.