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Франция и Люксембург договорились снять санкции с Усманова и Фридмана - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Франция и Люксембург договорились снять санкции с Усманова и Фридмана
Франция и Люксембург договорились снять санкции с Усманова и Фридмана - 21.09.2026, ПРАЙМ
Франция и Люксембург договорились снять санкции с Усманова и Фридмана
Послы Европейского союза в понедельник договорились снять санкции, наложенные на бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из-за конфликта на Украине. Об... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T18:04+0300
2026-09-21T18:04+0300
мировая экономика
франция
украина
люксембург
алишер усманов
михаил фридман
владимир путин
ес
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Послы Европейского союза в понедельник договорились снять санкции, наложенные на бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов. Решение вступит в силу при условии, что ни одно правительство ЕС не будет возражать против этого шага в ближайшие часы.Соглашение стало частью пакетного соглашения о продлении санкций против тысяч других российских лиц и организаций сроком на три года — гораздо дольше, чем обычные сроки в шесть или двенадцать месяцев. По словам дипломатов, это нестандартный шаг, который должен обеспечить стабильность санкционного режима на фоне продолжающихся разногласий внутри блока.К удивлению и возмущению некоторых стран ЕС, в этом месяце Франция присоединилась к Словакии в борьбе за исключение российско-узбекского миллиардера Усманова из санкционного списка. Люксембург затем потребовал отстранения Фридмана. Франция призвала ЕС снять санкции с Усманова после того, как подверглась давлению со стороны Азербайджана, который задержал как минимум двух граждан Франции. Об этом на прошлой неделе сообщили три европейских дипломата. Высокопоставленный азербайджанский дипломат в пятницу отверг эти заявления. Париж публично не подтверждал, что добивался снятия санкций ЕС против Усманова.В 2022 году ЕС ввел санкции против обоих бизнесменов. Они включают запрет на поездки в блок и заморозку активов, находящихся в ЕС. Вводя санкции против Усманова, ЕС охарактеризовал его как обладающего "особенно тесными связями" с президентом России Владимиром Путиным. Фридман требует от Люксембурга 16 миллиардов долларов по делу, которое дошло до арбитража.Дипломаты ЕС заявили, что Люксембург утверждает: его аргументы в сохранении санкций против Фридмана могут ослабеть, если Усманов будет исключен из списка в одиночку. Это создает дополнительное давление на партнеров по блоку, которым предстоит решить, стоит ли идти на уступки в отношении обоих бизнесменов одновременно.
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мировая экономика, франция, украина, люксембург, алишер усманов, михаил фридман, владимир путин, ес, reuters
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ЛЮКСЕМБУРГ, Алишер Усманов, Михаил Фридман, Владимир Путин, ЕС, Reuters
18:04 21.09.2026
 
Франция и Люксембург договорились снять санкции с Усманова и Фридмана

Reuters: ЕС снимет санкции с Усманова и Фридмана, если ни одно правительство не возразит

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанк%Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона
%Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Послы Европейского союза в понедельник договорились снять санкции, наложенные на бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов. Решение вступит в силу при условии, что ни одно правительство ЕС не будет возражать против этого шага в ближайшие часы.
Соглашение стало частью пакетного соглашения о продлении санкций против тысяч других российских лиц и организаций сроком на три года — гораздо дольше, чем обычные сроки в шесть или двенадцать месяцев. По словам дипломатов, это нестандартный шаг, который должен обеспечить стабильность санкционного режима на фоне продолжающихся разногласий внутри блока.
К удивлению и возмущению некоторых стран ЕС, в этом месяце Франция присоединилась к Словакии в борьбе за исключение российско-узбекского миллиардера Усманова из санкционного списка. Люксембург затем потребовал отстранения Фридмана. Франция призвала ЕС снять санкции с Усманова после того, как подверглась давлению со стороны Азербайджана, который задержал как минимум двух граждан Франции.
Об этом на прошлой неделе сообщили три европейских дипломата. Высокопоставленный азербайджанский дипломат в пятницу отверг эти заявления. Париж публично не подтверждал, что добивался снятия санкций ЕС против Усманова.
В 2022 году ЕС ввел санкции против обоих бизнесменов. Они включают запрет на поездки в блок и заморозку активов, находящихся в ЕС. Вводя санкции против Усманова, ЕС охарактеризовал его как обладающего "особенно тесными связями" с президентом России Владимиром Путиным. Фридман требует от Люксембурга 16 миллиардов долларов по делу, которое дошло до арбитража.
Дипломаты ЕС заявили, что Люксембург утверждает: его аргументы в сохранении санкций против Фридмана могут ослабеть, если Усманов будет исключен из списка в одиночку. Это создает дополнительное давление на партнеров по блоку, которым предстоит решить, стоит ли идти на уступки в отношении обоих бизнесменов одновременно.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯУКРАИНАЛЮКСЕМБУРГАлишер УсмановМихаил ФридманВладимир ПутинЕСReuters
 
 
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