Франция и Люксембург договорились снять санкции с Усманова и Фридмана
Reuters: ЕС снимет санкции с Усманова и Фридмана, если ни одно правительство не возразит
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Послы Европейского союза в понедельник договорились снять санкции, наложенные на бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов. Решение вступит в силу при условии, что ни одно правительство ЕС не будет возражать против этого шага в ближайшие часы.
Соглашение стало частью пакетного соглашения о продлении санкций против тысяч других российских лиц и организаций сроком на три года — гораздо дольше, чем обычные сроки в шесть или двенадцать месяцев. По словам дипломатов, это нестандартный шаг, который должен обеспечить стабильность санкционного режима на фоне продолжающихся разногласий внутри блока.
К удивлению и возмущению некоторых стран ЕС, в этом месяце Франция присоединилась к Словакии в борьбе за исключение российско-узбекского миллиардера Усманова из санкционного списка. Люксембург затем потребовал отстранения Фридмана. Франция призвала ЕС снять санкции с Усманова после того, как подверглась давлению со стороны Азербайджана, который задержал как минимум двух граждан Франции.
Об этом на прошлой неделе сообщили три европейских дипломата. Высокопоставленный азербайджанский дипломат в пятницу отверг эти заявления. Париж публично не подтверждал, что добивался снятия санкций ЕС против Усманова.
В 2022 году ЕС ввел санкции против обоих бизнесменов. Они включают запрет на поездки в блок и заморозку активов, находящихся в ЕС. Вводя санкции против Усманова, ЕС охарактеризовал его как обладающего "особенно тесными связями" с президентом России Владимиром Путиным. Фридман требует от Люксембурга 16 миллиардов долларов по делу, которое дошло до арбитража.
Дипломаты ЕС заявили, что Люксембург утверждает: его аргументы в сохранении санкций против Фридмана могут ослабеть, если Усманов будет исключен из списка в одиночку. Это создает дополнительное давление на партнеров по блоку, которым предстоит решить, стоит ли идти на уступки в отношении обоих бизнесменов одновременно.