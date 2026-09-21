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Поступления в госбюджет через СБП достигли 25 миллиардов рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Поступления в госбюджет через СБП достигли 25 миллиардов рублей
Поступления в госбюджет через СБП достигли 25 миллиардов рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ
Поступления в госбюджет через СБП достигли 25 миллиардов рублей
Поступления в госбюджет через Систему быстрых платежей (СБП) за последний год достигли 25 миллиардов рублей, было подведено около 6 миллионов операций, заявила... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:11+0300
2026-09-21T11:11+0300
финансы
банки
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банк россии
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Поступления в госбюджет через Систему быстрых платежей (СБП) за последний год достигли 25 миллиардов рублей, было подведено около 6 миллионов операций, заявила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. "Платежи в бюджет через СБП - тоже один из элементов пополнения бюджета… Таких платежей за последний год практически около 6 миллионов транзакции на общую сумму 25 миллиардов рублей", - сказала она, выступая на Московском финансовом форуме. Кахруманова подчеркнула, что рост таких платежей в бюджет за последний год увеличился практически в три раза. В июле регулятор анонсировал, что крупнейшие банки с 1 апреля будущего года будут обязаны предоставлять клиентам возможность совершать платежи в пользу государства через СБП. У банков с универсальной лицензией такая обязанность возникнет с 1 октября. Но некоторые банки оказывают такую услугу уже сейчас по собственному желанию. Банки будут обязаны предоставлять своим клиентам эту возможность на порталах государственных и муниципальных услуг, на сайтах профильных ведомств, а также в местах обслуживания граждан бюджетными организациями. Для граждан такие платежи бесплатны, а банки также в этом случае не платят никаких комиссий регулятору.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
11:11 21.09.2026
 
Поступления в госбюджет через СБП достигли 25 миллиардов рублей

Зампред ЦБ Кахруманова: платежи в бюджет через СБП достигли 25 миллиардов рублей

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Поступления в госбюджет через Систему быстрых платежей (СБП) за последний год достигли 25 миллиардов рублей, было подведено около 6 миллионов операций, заявила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.
"Платежи в бюджет через СБП - тоже один из элементов пополнения бюджета… Таких платежей за последний год практически около 6 миллионов транзакции на общую сумму 25 миллиардов рублей", - сказала она, выступая на Московском финансовом форуме.
Кахруманова подчеркнула, что рост таких платежей в бюджет за последний год увеличился практически в три раза.
В июле регулятор анонсировал, что крупнейшие банки с 1 апреля будущего года будут обязаны предоставлять клиентам возможность совершать платежи в пользу государства через СБП. У банков с универсальной лицензией такая обязанность возникнет с 1 октября. Но некоторые банки оказывают такую услугу уже сейчас по собственному желанию.
Банки будут обязаны предоставлять своим клиентам эту возможность на порталах государственных и муниципальных услуг, на сайтах профильных ведомств, а также в местах обслуживания граждан бюджетными организациями. Для граждан такие платежи бесплатны, а банки также в этом случае не платят никаких комиссий регулятору.
 
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