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Владелец "Шератона" в Шереметьево попросил пересмотреть иск к сети Sheraton

Владелец "Шератона" в Шереметьево попросил пересмотреть иск к сети Sheraton - 21.09.2026, ПРАЙМ

Владелец "Шератона" в Шереметьево попросил пересмотреть иск к сети Sheraton

Компания "Октагон" просит Верховный суд России пересмотреть акты Суда по интеллектуальным правам (СИПа), отказавшего ей в иске к американской Sheraton... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:37+0300

2026-09-21T13:37+0300

2026-09-21T13:42+0300

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Компания "Октагон" просит Верховный суд России пересмотреть акты Суда по интеллектуальным правам (СИПа), отказавшего ей в иске к американской Sheraton International, в котором она просила аннулировать в России три бренда ответчика, включая словесный знак обслуживания Sheraton и логотип сети. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, кассационная жалоба "Октагона" на решение первой инстанции СИПа и на постановление президиума этого суда, 18 сентября поступила в высшую судебную инстанцию. Российская компания, управляющая гостиницей "Шератон Москва – отель аэропорт Шереметьево", использовала название знаменитой международной сети отелей с 2016 года по лицензионному договору с правообладателем. В июле 2022 года американская компания со ссылкой на потенциальное нарушение санкционного и антикоррупционного законодательства США уведомила его о расторжении соглашения о техподдержке, прекратила доступ к системам, сервисам и программному обеспечению, а также обязала прекратить использование интеллектуальной собственности. Между тем, как сообщил истец суду, он не намерен отказываться от дальнейшего использования спорных обозначений в наименовании своей гостиницы, "в которую инвестированы значительные средства". "Октагон" подал в Роспатент заявки на регистрацию собственных брендов "Шератон" и Sheraton, предложил Sheraton International отказаться от своих знаков в России, а получив отказ, обратился в суд с иском к американской компании о досрочном прекращении правовой охраны ее брендов. Ответчик заявил, что "действия истца носят характер шиканы", то есть такой формы злоупотребления правом, которая заключается в намерении причинить вред другому лицу. Он также отметил, что не препятствует в использовании своих знаков "и не намерен препятствовать, ввиду возможного изменения геополитической обстановки и снятия ограничений на деятельность американских компаний" в России. Суд, отказывая ООО "Октагон" в исковых требованиях, согласился с доводами американской компании "о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске". Сеть отелей Marriott, работающая также под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance, в 2022 году объявила о приостановке деятельности в России. Сеть Sheraton основана в 1937 году и по состоянию на 2025 год насчитывала более 400 отелей более чем в 70 странах мира, включая Россию, где ее первый отель был открыт в 1992 году в Москве.

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