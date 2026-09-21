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СМИ: Paramount заплатит штраф за каждый фильм, не вышедший в прокат

СМИ: Paramount заплатит штраф за каждый фильм, не вышедший в прокат - 21.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: Paramount заплатит штраф за каждый фильм, не вышедший в прокат

Переговоры о соглашении между Paramount Skydance и властями Калифорнии по поводу приобретения Warner Bros. Discovery включают условие о штрафе в размере 30... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T04:15+0300

2026-09-21T04:15+0300

2026-09-21T04:15+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Переговоры о соглашении между Paramount Skydance и властями Калифорнии по поводу приобретения Warner Bros. Discovery включают условие о штрафе в размере 30 миллионов долларов за каждый фильм, если компания не выполнит обязательство выпускать 30 картин в год в прокат кинотеатров, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. В июне министерство юстиции США одобрило сделку по слиянию медиакомпании Warner Bros. Discovery (WBD) с медиахолдингом Paramount Skydance. "Если компания не выполнит обещание показывать в кинотеатрах 30 фильмов в год... Paramount придется платить 30 миллионов долларов за каждый фильм, не вышедший в прокат", - говорится в сообщении Блумберг. По данным агентства, переговоры по сделке ускорились в последние дни, но окончательные условия пока неизвестны. Netflix в декабре сообщал о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение. В конце февраля Netflix отказался от покупки WBD после того, как в компании заявили, что совет директоров рассмотрел новое предложение о слиянии от компании Paramount, признав его более выгодным, чем предложение со стороны стриминга. Тогда же агентство Рейтер передало, что Paramount приобрел WBD за 110 миллиардов долларов.

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технологии, бизнес, калифорния, сша, netflix