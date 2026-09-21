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СМИ: Paramount заплатит штраф за каждый фильм, не вышедший в прокат - 21.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Paramount заплатит штраф за каждый фильм, не вышедший в прокат
СМИ: Paramount заплатит штраф за каждый фильм, не вышедший в прокат - 21.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: Paramount заплатит штраф за каждый фильм, не вышедший в прокат
Переговоры о соглашении между Paramount Skydance и властями Калифорнии по поводу приобретения Warner Bros. Discovery включают условие о штрафе в размере 30... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T04:15+0300
2026-09-21T04:15+0300
технологии
бизнес
калифорния
сша
netflix
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Переговоры о соглашении между Paramount Skydance и властями Калифорнии по поводу приобретения Warner Bros. Discovery включают условие о штрафе в размере 30 миллионов долларов за каждый фильм, если компания не выполнит обязательство выпускать 30 картин в год в прокат кинотеатров, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. В июне министерство юстиции США одобрило сделку по слиянию медиакомпании Warner Bros. Discovery (WBD) с медиахолдингом Paramount Skydance. "Если компания не выполнит обещание показывать в кинотеатрах 30 фильмов в год... Paramount придется платить 30 миллионов долларов за каждый фильм, не вышедший в прокат", - говорится в сообщении Блумберг. По данным агентства, переговоры по сделке ускорились в последние дни, но окончательные условия пока неизвестны. Netflix в декабре сообщал о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение. В конце февраля Netflix отказался от покупки WBD после того, как в компании заявили, что совет директоров рассмотрел новое предложение о слиянии от компании Paramount, признав его более выгодным, чем предложение со стороны стриминга. Тогда же агентство Рейтер передало, что Paramount приобрел WBD за 110 миллиардов долларов.
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технологии, бизнес, калифорния, сша, netflix
Технологии, Бизнес, Калифорния, США, Netflix
04:15 21.09.2026
 
СМИ: Paramount заплатит штраф за каждый фильм, не вышедший в прокат

Bloomberg: Paramount хочет купить Warner Bros. Discovery за 30 миллионов долларов

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Переговоры о соглашении между Paramount Skydance и властями Калифорнии по поводу приобретения Warner Bros. Discovery включают условие о штрафе в размере 30 миллионов долларов за каждый фильм, если компания не выполнит обязательство выпускать 30 картин в год в прокат кинотеатров, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
В июне министерство юстиции США одобрило сделку по слиянию медиакомпании Warner Bros. Discovery (WBD) с медиахолдингом Paramount Skydance.
"Если компания не выполнит обещание показывать в кинотеатрах 30 фильмов в год... Paramount придется платить 30 миллионов долларов за каждый фильм, не вышедший в прокат", - говорится в сообщении Блумберг.
По данным агентства, переговоры по сделке ускорились в последние дни, но окончательные условия пока неизвестны.
Netflix в декабре сообщал о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение.
В конце февраля Netflix отказался от покупки WBD после того, как в компании заявили, что совет директоров рассмотрел новое предложение о слиянии от компании Paramount, признав его более выгодным, чем предложение со стороны стриминга. Тогда же агентство Рейтер передало, что Paramount приобрел WBD за 110 миллиардов долларов.
 
ТехнологииБизнесКалифорнияСШАNetflix
 
 
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