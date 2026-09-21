https://1prime.ru/20260921/sibur-873495088.html

"Сибур" начал пусконаладку оборудования нового производства ДГП-2

"Сибур" начал пусконаладку оборудования нового производства ДГП-2 - 21.09.2026, ПРАЙМ

"Сибур" начал пусконаладку оборудования нового производства ДГП-2

ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. "Сибур" начал пусконаладочные работы основного оборудования нового производства полипропилена ДГП-2 на... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T09:15+0300

2026-09-21T09:15+0300

2026-09-21T09:15+0300

бизнес

россия

сибур

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873495088.jpg?1789971347

ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. "Сибур" начал пусконаладочные работы основного оборудования нового производства полипропилена ДГП-2 на "Запсибнефтехиме" в Тобольске, общий прогресс проекта уже достиг 92%, сообщила компания. "Сибур" перешел в стадию проведения пусконаладочных работ основного оборудования нового производства полипропилена ДГП-2 на площадке "ЗапСибНефтехима" в Тобольске", - говорится в сообщении. Строительство второй установки дегидрирования пропана (ДГП-2) началось в августе 2023 года. Проект позволит дополнительно производить 570 тысяч тонн полипропилена в год, в том числе обеспечив выпуск 15 новых марок этого синтетического материала, которые ранее в стране не производились. Мощности "Запсибнефтехима" по выпуску полимерной продукции вырастут до 3,3 миллиона тонн. "Продукция нового комплекса будет применяться в медицине, строительстве, автомобилестроении, упаковке и товарах народного потребления. Общий прогресс проекта уже достиг 92%, ввод производства в эксплуатацию запланирован на 2027 год", - добавляется в сообщении. "Сибур" производит загрузку катализаторов и адсорбентов, ведет индивидуальные испытания динамического оборудования, на компрессорных установках готовит пробный запуск паровых турбин. Установка полимеризации полипропилена уже прошла химическую очистку и загружена порошком для обкатки экструзионного оборудования, отмечается в сообщении. Параллельно проводятся пусконаладочные операции на объектах общезаводского хозяйства, включая азотно-кислородное производство, которое обеспечит азотом высшего класса чистоты ДГП-2 и "Запсибнефтехим" в целом. На логистической инфраструктуре нового производства полипропилена уже тестируется первая линия фасовки. Ключевые логистические операции комплекса полностью автоматизированы. Погрузчики задействованы только при загрузке транспорта и контейнеров, внутри склада все перемещения выполняются без участия человека. Ранее "Сибур" впервые в России смоделировал сценарий запуска и работы будущего комплекса на пилотной установке Центра пилотирования технологий, также расположенного в Тобольске. За короткий срок компании удалось достичь стабильного технологического режима, а также испытать катализатор для нового производства без участия действующего промышленного оборудования.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сибур