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"Сибур" начал пусконаладку оборудования нового производства ДГП-2 - 21.09.2026, ПРАЙМ
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"Сибур" начал пусконаладку оборудования нового производства ДГП-2
"Сибур" начал пусконаладку оборудования нового производства ДГП-2 - 21.09.2026, ПРАЙМ
"Сибур" начал пусконаладку оборудования нового производства ДГП-2
ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. "Сибур" начал пусконаладочные работы основного оборудования нового производства полипропилена ДГП-2 на... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T09:15+0300
2026-09-21T09:15+0300
бизнес
россия
сибур
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ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. "Сибур" начал пусконаладочные работы основного оборудования нового производства полипропилена ДГП-2 на "Запсибнефтехиме" в Тобольске, общий прогресс проекта уже достиг 92%, сообщила компания. "Сибур" перешел в стадию проведения пусконаладочных работ основного оборудования нового производства полипропилена ДГП-2 на площадке "ЗапСибНефтехима" в Тобольске", - говорится в сообщении. Строительство второй установки дегидрирования пропана (ДГП-2) началось в августе 2023 года. Проект позволит дополнительно производить 570 тысяч тонн полипропилена в год, в том числе обеспечив выпуск 15 новых марок этого синтетического материала, которые ранее в стране не производились. Мощности "Запсибнефтехима" по выпуску полимерной продукции вырастут до 3,3 миллиона тонн. "Продукция нового комплекса будет применяться в медицине, строительстве, автомобилестроении, упаковке и товарах народного потребления. Общий прогресс проекта уже достиг 92%, ввод производства в эксплуатацию запланирован на 2027 год", - добавляется в сообщении. "Сибур" производит загрузку катализаторов и адсорбентов, ведет индивидуальные испытания динамического оборудования, на компрессорных установках готовит пробный запуск паровых турбин. Установка полимеризации полипропилена уже прошла химическую очистку и загружена порошком для обкатки экструзионного оборудования, отмечается в сообщении. Параллельно проводятся пусконаладочные операции на объектах общезаводского хозяйства, включая азотно-кислородное производство, которое обеспечит азотом высшего класса чистоты ДГП-2 и "Запсибнефтехим" в целом. На логистической инфраструктуре нового производства полипропилена уже тестируется первая линия фасовки. Ключевые логистические операции комплекса полностью автоматизированы. Погрузчики задействованы только при загрузке транспорта и контейнеров, внутри склада все перемещения выполняются без участия человека. Ранее "Сибур" впервые в России смоделировал сценарий запуска и работы будущего комплекса на пилотной установке Центра пилотирования технологий, также расположенного в Тобольске. За короткий срок компании удалось достичь стабильного технологического режима, а также испытать катализатор для нового производства без участия действующего промышленного оборудования.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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40
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бизнес, россия, сибур
Бизнес, РОССИЯ, Сибур
09:15 21.09.2026
 
"Сибур" начал пусконаладку оборудования нового производства ДГП-2

"Сибур" начал пусконаладочные работы оборудования нового производства ДГП-2 в Тобольске

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ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. "Сибур" начал пусконаладочные работы основного оборудования нового производства полипропилена ДГП-2 на "Запсибнефтехиме" в Тобольске, общий прогресс проекта уже достиг 92%, сообщила компания.
"Сибур" перешел в стадию проведения пусконаладочных работ основного оборудования нового производства полипропилена ДГП-2 на площадке "ЗапСибНефтехима" в Тобольске", - говорится в сообщении.
Строительство второй установки дегидрирования пропана (ДГП-2) началось в августе 2023 года. Проект позволит дополнительно производить 570 тысяч тонн полипропилена в год, в том числе обеспечив выпуск 15 новых марок этого синтетического материала, которые ранее в стране не производились. Мощности "Запсибнефтехима" по выпуску полимерной продукции вырастут до 3,3 миллиона тонн.
"Продукция нового комплекса будет применяться в медицине, строительстве, автомобилестроении, упаковке и товарах народного потребления. Общий прогресс проекта уже достиг 92%, ввод производства в эксплуатацию запланирован на 2027 год", - добавляется в сообщении.
"Сибур" производит загрузку катализаторов и адсорбентов, ведет индивидуальные испытания динамического оборудования, на компрессорных установках готовит пробный запуск паровых турбин. Установка полимеризации полипропилена уже прошла химическую очистку и загружена порошком для обкатки экструзионного оборудования, отмечается в сообщении.
Параллельно проводятся пусконаладочные операции на объектах общезаводского хозяйства, включая азотно-кислородное производство, которое обеспечит азотом высшего класса чистоты ДГП-2 и "Запсибнефтехим" в целом.
На логистической инфраструктуре нового производства полипропилена уже тестируется первая линия фасовки. Ключевые логистические операции комплекса полностью автоматизированы. Погрузчики задействованы только при загрузке транспорта и контейнеров, внутри склада все перемещения выполняются без участия человека.
Ранее "Сибур" впервые в России смоделировал сценарий запуска и работы будущего комплекса на пилотной установке Центра пилотирования технологий, также расположенного в Тобольске. За короткий срок компании удалось достичь стабильного технологического режима, а также испытать катализатор для нового производства без участия действующего промышленного оборудования.
 
БизнесРОССИЯСибур
 
 
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