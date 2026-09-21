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"Сибур" планирует начать пусковые операции на новом производстве ДГП-2 - 21.09.2026, ПРАЙМ
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"Сибур" планирует начать пусковые операции на новом производстве ДГП-2
"Сибур" планирует начать пусковые операции на новом производстве ДГП-2 - 21.09.2026, ПРАЙМ
"Сибур" планирует начать пусковые операции на новом производстве ДГП-2
ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. "Сибур" планирует начать комплексное опробование и пусковые операции на новом производстве полипропилена ДГП-2... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T09:15+0300
2026-09-21T09:15+0300
россия
сибур
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ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. "Сибур" планирует начать комплексное опробование и пусковые операции на новом производстве полипропилена ДГП-2 на площадке "Запсибнефтехима" в Тобольске в первом квартале 2027 года, сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов. "Ориентируемся на то, что комплексное опробование и пусковые операции начнем в первом квартале 2027 года. С учетом опыта, который "Сибур" уже наработал на запуске других проектов, в том числе в Тобольске, Нижнекамске, можно рассчитывать, что 4-6 месяцев потребуется для выхода на режимы и начала освоения полноценного марочного ассортимента", - сказал он. "Сибур" начал пусконаладочные работы основного оборудования на ДГП-2, общий прогресс проекта уже достиг 92%, сообщила в понедельник компания. Строительство второй установки дегидрирования пропана (ДГП-2) на площадке "Запсибнефтехима" началось в 2023 году. Проект позволит дополнительно производить 570 тысяч тонн полипропилена в год, увеличив мощности "Запсибнефтехима" по выпуску полимеров до 3,3 миллиона тонн. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, производит современные синтетические материалы. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
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192
40
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россия, сибур
РОССИЯ, Сибур
09:15 21.09.2026
 
"Сибур" планирует начать пусковые операции на новом производстве ДГП-2

"Сибур" планирует начать пусковые операции на новом производстве полипропилена в Тобольске

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ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. "Сибур" планирует начать комплексное опробование и пусковые операции на новом производстве полипропилена ДГП-2 на площадке "Запсибнефтехима" в Тобольске в первом квартале 2027 года, сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов.
"Ориентируемся на то, что комплексное опробование и пусковые операции начнем в первом квартале 2027 года. С учетом опыта, который "Сибур" уже наработал на запуске других проектов, в том числе в Тобольске, Нижнекамске, можно рассчитывать, что 4-6 месяцев потребуется для выхода на режимы и начала освоения полноценного марочного ассортимента", - сказал он.
"Сибур" начал пусконаладочные работы основного оборудования на ДГП-2, общий прогресс проекта уже достиг 92%, сообщила в понедельник компания.
Строительство второй установки дегидрирования пропана (ДГП-2) на площадке "Запсибнефтехима" началось в 2023 году. Проект позволит дополнительно производить 570 тысяч тонн полипропилена в год, увеличив мощности "Запсибнефтехима" по выпуску полимеров до 3,3 миллиона тонн.
"Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, производит современные синтетические материалы. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
 
РОССИЯСибур
 
 
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