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"Сибур" может увеличить мощность производства полипропилена в Тобольске
"Сибур" может увеличить мощность производства полипропилена в Тобольске - 21.09.2026, ПРАЙМ
"Сибур" может увеличить мощность производства полипропилена в Тобольске
ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. "Сибур" может по мере запуска нового производства полипропилена на второй установке дегидрирования пропана... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T09:15+0300
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бизнес
россия
сибур
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ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. "Сибур" может по мере запуска нового производства полипропилена на второй установке дегидрирования пропана (ДГП-2) на "Запсибнефтехиме" в Тобольске увеличить мощность установки от проектной в 570 тысяч тонн до 600 тысяч тонн в год, сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов.
"По мере завершения проекта, пусконаладочных операций и на базе первого опыта уже промышленной эксплуатации комплекса, думаю еще 7-8% добавим к установочной мощности в рамках выбора потенциала capacity creep. Таким образом, фактически добавим что-то около 600 тысяч тонн полипропилена, которые дополнят производственный профиль Тобольского кластера", - сказал он.
Карисалов отметил, что подготавливаемый к запуску проект на площадке "Запсибнефтехима" - это один из самых больших в мире комплексов по дегидрированию пропана и производству полипропилена с единичной мощностью установки 570 тысяч тонн.
"Он свяжет имеющийся у нас углеводородный ресурс, который "Сибур" пока размещает на рынке либо направляет для переработки на другие предприятия в периметре компании. ДГП-2 - это комплементарная мощность относительно марочного ассортимента тех установок, которые уже работают в Тобольске, запускались в 2013 и 2020 годах", - добавил Карисалов.
По его словам, запуск проекта позволит "Сибуру" предложить несколько десятков марок полипропилена, в том числе новых, что станет частью продолжающейся работы компании над удовлетворением запросов рынка на современные материалы с конкретными и улучшенными свойствами.
Строительство второй установки дегидрирования пропана (ДГП-2) на площадке "Запсибнефтехима" началось в 2023 году. Проект позволит дополнительно производить 570 тысяч тонн полипропилена в год, увеличив мощности "Запсибнефтехима" по выпуску полимеров до 3,3 миллиона тонн. Его запуск ожидается в 2027 году.
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ПРАЙМ
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бизнес, россия, сибур
"Сибур" может увеличить мощность производства полипропилена в Тобольске
"Сибур" может увеличить мощность производства полипропилена на ДГП-2 до 600 тыс тонн в год
ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. "Сибур" может по мере запуска нового производства полипропилена на второй установке дегидрирования пропана (ДГП-2) на "Запсибнефтехиме" в Тобольске увеличить мощность установки от проектной в 570 тысяч тонн до 600 тысяч тонн в год, сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов.
"По мере завершения проекта, пусконаладочных операций и на базе первого опыта уже промышленной эксплуатации комплекса, думаю еще 7-8% добавим к установочной мощности в рамках выбора потенциала capacity creep. Таким образом, фактически добавим что-то около 600 тысяч тонн полипропилена, которые дополнят производственный профиль Тобольского кластера", - сказал он.
Карисалов отметил, что подготавливаемый к запуску проект на площадке "Запсибнефтехима" - это один из самых больших в мире комплексов по дегидрированию пропана и производству полипропилена с единичной мощностью установки 570 тысяч тонн.
"Он свяжет имеющийся у нас углеводородный ресурс, который "Сибур" пока размещает на рынке либо направляет для переработки на другие предприятия в периметре компании. ДГП-2 - это комплементарная мощность относительно марочного ассортимента тех установок, которые уже работают в Тобольске, запускались в 2013 и 2020 годах", - добавил Карисалов.
По его словам, запуск проекта позволит "Сибуру" предложить несколько десятков марок полипропилена, в том числе новых, что станет частью продолжающейся работы компании над удовлетворением запросов рынка на современные материалы с конкретными и улучшенными свойствами.
Строительство второй установки дегидрирования пропана (ДГП-2) на площадке "Запсибнефтехима" началось в 2023 году. Проект позволит дополнительно производить 570 тысяч тонн полипропилена в год, увеличив мощности "Запсибнефтехима" по выпуску полимеров до 3,3 миллиона тонн. Его запуск ожидается в 2027 году.