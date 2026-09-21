https://1prime.ru/20260921/sibur-873495266.html

"Сибур" может увеличить мощность производства полипропилена в Тобольске

"Сибур" может увеличить мощность производства полипропилена в Тобольске - 21.09.2026, ПРАЙМ

"Сибур" может увеличить мощность производства полипропилена в Тобольске

ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. "Сибур" может по мере запуска нового производства полипропилена на второй установке дегидрирования пропана... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T09:15+0300

2026-09-21T09:15+0300

2026-09-21T09:15+0300

бизнес

россия

сибур

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873495266.jpg?1789971355

ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. "Сибур" может по мере запуска нового производства полипропилена на второй установке дегидрирования пропана (ДГП-2) на "Запсибнефтехиме" в Тобольске увеличить мощность установки от проектной в 570 тысяч тонн до 600 тысяч тонн в год, сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов. "По мере завершения проекта, пусконаладочных операций и на базе первого опыта уже промышленной эксплуатации комплекса, думаю еще 7-8% добавим к установочной мощности в рамках выбора потенциала capacity creep. Таким образом, фактически добавим что-то около 600 тысяч тонн полипропилена, которые дополнят производственный профиль Тобольского кластера", - сказал он. Карисалов отметил, что подготавливаемый к запуску проект на площадке "Запсибнефтехима" - это один из самых больших в мире комплексов по дегидрированию пропана и производству полипропилена с единичной мощностью установки 570 тысяч тонн. "Он свяжет имеющийся у нас углеводородный ресурс, который "Сибур" пока размещает на рынке либо направляет для переработки на другие предприятия в периметре компании. ДГП-2 - это комплементарная мощность относительно марочного ассортимента тех установок, которые уже работают в Тобольске, запускались в 2013 и 2020 годах", - добавил Карисалов. По его словам, запуск проекта позволит "Сибуру" предложить несколько десятков марок полипропилена, в том числе новых, что станет частью продолжающейся работы компании над удовлетворением запросов рынка на современные материалы с конкретными и улучшенными свойствами. Строительство второй установки дегидрирования пропана (ДГП-2) на площадке "Запсибнефтехима" началось в 2023 году. Проект позволит дополнительно производить 570 тысяч тонн полипропилена в год, увеличив мощности "Запсибнефтехима" по выпуску полимеров до 3,3 миллиона тонн. Его запуск ожидается в 2027 году.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сибур