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"Сибур" не ожидает существенных изменений в объеме инвестиций в ДГП-2

"Сибур" не ожидает существенных изменений в объеме инвестиций в ДГП-2 - 21.09.2026, ПРАЙМ

"Сибур" не ожидает существенных изменений в объеме инвестиций в ДГП-2

ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. "Сибур" не ожидает существенных изменений в объеме инвестиций в новый проект по производству полипропилена... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T09:15+0300

2026-09-21T09:15+0300

2026-09-21T09:15+0300

бизнес

сибур

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ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. "Сибур" не ожидает существенных изменений в объеме инвестиций в новый проект по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске от плановых 195 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов. Строительство второй установки дегидрирования пропана (ДГП-2) на площадке "Запсибнефтехима" в Тобольске началось в 2023 году. Проект позволит дополнительно производить 570 тысяч тонн полипропилена в год, увеличив мощности "Запсибнефтехима" по выпуску полимеров до 3,3 миллиона тонн. Его запуск ожидается в 2027 году. При старте строительства объем инвестиций оценивался в 195 миллиардов рублей. "С точки зрения бюджета проекта не ожидаем существенных изменений относительно параметров, которые раньше называли. Есть фактор валютных колебаний, но его влияние незначительно. В том числе, потому что вместе с российской промышленностью смогли добиться высокой степени локализации оборудования", - сказал Карисалов. По словам главы "Сибура", речь идет о десятках процентов локализации, что частично нивелирует влияние колебаний валютного курса. "В том числе, потому что задачи по технологическому суверенитету и соответствующие инициативы профильных министерств по развитию отраслевого спроса уже конвертируются в результат. Оказалось, что очень многое можем внутри страны делать", - добавил Карисалов. Он также отметил, что "Сибуру" удалось остаться по энергоэффективности на уровне европейских показателей. "Площадь, пятно застройки - факторы, которые могли бы влиять на стоимость, потому что эстакады, количество материалов, объем строительства - тут тоже удалось сохранить параметры проекта на изначальном, высокоэффективном уровне", - пояснил Карисалов. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, производит современные синтетические материалы. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, сибур