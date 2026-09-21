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Силуанов заявил, что дефицит бюджета в этом году не превысит 3% ВВП - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Силуанов заявил, что дефицит бюджета в этом году не превысит 3% ВВП
Силуанов заявил, что дефицит бюджета в этом году не превысит 3% ВВП - 21.09.2026, ПРАЙМ
Силуанов заявил, что дефицит бюджета в этом году не превысит 3% ВВП
Дефицит бюджета в текущем году будет больше, чем прогнозировалось изначально, но не превысит 3% ВВП, заявил министр финансов России Антон Силуанов. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:01+0300
2026-09-21T16:34+0300
финансы
антон силуанов
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Дефицит бюджета в текущем году будет больше, чем прогнозировалось изначально, но не превысит 3% ВВП, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Мы ожидаем, что дефицит будет больше, чем запланировали, но будет в пределах 3% ВВП", - сказал он в эфире ИС "Вести".По словам министра, в ходе исполнения бюджета текущего года возникли дополнительные потребности в расходах, и будут предусмотрены дополнительные источники финансирования этих расходов."Источниками финансирования этого дефицита будут в основном остатки средств. Мы будем выходить на рынок, но в тех пределах, которые обеспечат нам устойчивое положение финансового рынка. То есть общий объем заимствований, который мы предусматривали, будет несколько превышен, но это ни в коем случае не будет отражаться на финансах", - подчеркнул министр.В соответствии с законом о бюджете на 2026-2028 годы, в текущем году ожидался дефицит федерального бюджета на уровне 1,6% ВВП.
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финансы, антон силуанов
Финансы, Антон Силуанов
16:01 21.09.2026 (обновлено: 16:34 21.09.2026)
 
Силуанов заявил, что дефицит бюджета в этом году не превысит 3% ВВП

Силуанов: дефицит бюджета в 2025 году будет больше прогноза, но не превысит 3% ВВП

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Дефицит бюджета в текущем году будет больше, чем прогнозировалось изначально, но не превысит 3% ВВП, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Мы ожидаем, что дефицит будет больше, чем запланировали, но будет в пределах 3% ВВП", - сказал он в эфире ИС "Вести".
По словам министра, в ходе исполнения бюджета текущего года возникли дополнительные потребности в расходах, и будут предусмотрены дополнительные источники финансирования этих расходов.
"Источниками финансирования этого дефицита будут в основном остатки средств. Мы будем выходить на рынок, но в тех пределах, которые обеспечат нам устойчивое положение финансового рынка. То есть общий объем заимствований, который мы предусматривали, будет несколько превышен, но это ни в коем случае не будет отражаться на финансах", - подчеркнул министр.
В соответствии с законом о бюджете на 2026-2028 годы, в текущем году ожидался дефицит федерального бюджета на уровне 1,6% ВВП.
 
ФинансыАнтон Силуанов
 
 
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