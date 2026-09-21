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Силуанов заявил, что дефицит бюджета в этом году не превысит 3% ВВП

Силуанов заявил, что дефицит бюджета в этом году не превысит 3% ВВП - 21.09.2026, ПРАЙМ

Силуанов заявил, что дефицит бюджета в этом году не превысит 3% ВВП

Дефицит бюджета в текущем году будет больше, чем прогнозировалось изначально, но не превысит 3% ВВП, заявил министр финансов России Антон Силуанов. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:01+0300

2026-09-21T16:01+0300

2026-09-21T16:34+0300

финансы

антон силуанов

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Дефицит бюджета в текущем году будет больше, чем прогнозировалось изначально, но не превысит 3% ВВП, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Мы ожидаем, что дефицит будет больше, чем запланировали, но будет в пределах 3% ВВП", - сказал он в эфире ИС "Вести".По словам министра, в ходе исполнения бюджета текущего года возникли дополнительные потребности в расходах, и будут предусмотрены дополнительные источники финансирования этих расходов."Источниками финансирования этого дефицита будут в основном остатки средств. Мы будем выходить на рынок, но в тех пределах, которые обеспечат нам устойчивое положение финансового рынка. То есть общий объем заимствований, который мы предусматривали, будет несколько превышен, но это ни в коем случае не будет отражаться на финансах", - подчеркнул министр.В соответствии с законом о бюджете на 2026-2028 годы, в текущем году ожидался дефицит федерального бюджета на уровне 1,6% ВВП.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, антон силуанов