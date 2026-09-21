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В СК назвали причины аварии Ми-8 в Красноярском крае - 21.09.2026, ПРАЙМ
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В СК назвали причины аварии Ми-8 в Красноярском крае
В СК назвали причины аварии Ми-8 в Красноярском крае - 21.09.2026, ПРАЙМ
В СК назвали причины аварии Ми-8 в Красноярском крае
Следователи, разбирающиеся в причинах вчерашней аварии Ми-8 в Красноярском крае, рассматривают версии технической неисправности и нарушения правил... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:20+0300
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КРАСНОЯРСК, 21 сен - ПРАЙМ. Следователи, разбирающиеся в причинах вчерашней аварии Ми-8 в Красноярском крае, рассматривают версии технической неисправности и нарушения правил пилотирования, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России. Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что в воскресенье около 23 часов местного времени вертолет Ми-8, эксплуатируемый авиакомпанией "КрасАвиа", совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района при выполнении санитарного рейса. Следователи Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации, повлекшей крупный ущерб (ч. 1 ст. 263 УК РФ). "Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна. Следователями и следователями-криминалистами СК России проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на борту находились три члена экипажа и два медика. В авиакомпании "КрасАвиа" в понедельник сообщили РИА Новости, что при происшествии пострадали бортпроводник и фельдшер. Их доставили в Красноярск, остальные члены экипажа от госпитализации отказались.
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Бизнес, Общество , РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Красноярск, СК РФ
11:20 21.09.2026
 
В СК назвали причины аварии Ми-8 в Красноярском крае

СК рассматривает две версии аварии Ми-8 в Красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 21 сен - ПРАЙМ. Следователи, разбирающиеся в причинах вчерашней аварии Ми-8 в Красноярском крае, рассматривают версии технической неисправности и нарушения правил пилотирования, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что в воскресенье около 23 часов местного времени вертолет Ми-8, эксплуатируемый авиакомпанией "КрасАвиа", совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района при выполнении санитарного рейса. Следователи Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации, повлекшей крупный ущерб (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
"Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна. Следователями и следователями-криминалистами СК России проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на борту находились три члена экипажа и два медика.
В авиакомпании "КрасАвиа" в понедельник сообщили РИА Новости, что при происшествии пострадали бортпроводник и фельдшер. Их доставили в Красноярск, остальные члены экипажа от госпитализации отказались.
 
БизнесОбществоРОССИЯКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙКрасноярскСК РФ
 
 
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