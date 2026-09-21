https://1prime.ru/20260921/skolkovo-873528181.html

Ректор Сколково: бизнес-решения рождаются на стыке разных дисциплин

Ректор Сколково: бизнес-решения рождаются на стыке разных дисциплин - 21.09.2026, ПРАЙМ

Ректор Сколково: бизнес-решения рождаются на стыке разных дисциплин

Современные бизнес-решения нередко рождаются на стыке разных дисциплин - предприниматели все чаще обращаются к искусству, спорту и другим индустриям, чтобы... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T18:47+0300

2026-09-21T18:47+0300

2026-09-21T18:47+0300

технологии

бизнес

александр ким

сколково

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Современные бизнес-решения нередко рождаются на стыке разных дисциплин - предприниматели все чаще обращаются к искусству, спорту и другим индустриям, чтобы получить "разную оптику", заявил РИА Новости ректор Московской школы управления Сколково Александр Ким. "В современном мире создание стоимости для компаний, принятие интересных бизнес-решений и технологических решений нередко лежит на стыке разных дисциплин, разных компетенций. Вот почему предприниматели все чаще обращаются к искусству, спорту и другим индустриям, чтобы получить "разную оптику", — сказал он в кулуарах конференции "Будущее здесь. Новые модели управления, технологии и образование". Междисциплинарность, как отметил Ким, позволяет сегодняшним топ-менеджерам или собственникам бизнесов усилить свои возможности в комбинаторике. Ректор добавил, что основой для современного управления, кроме постоянного обучения, должен быть, конечно, и оптимизм. "Для начала руководителю нужен, прежде всего, оптимизм. Без этого вообще невозможно в современном мире руководить никакой компанией", — заключил Ким.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, александр ким, сколково