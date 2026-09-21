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Ректор Сколково: бизнес-решения рождаются на стыке разных дисциплин - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Ректор Сколково: бизнес-решения рождаются на стыке разных дисциплин
Ректор Сколково: бизнес-решения рождаются на стыке разных дисциплин - 21.09.2026, ПРАЙМ
Ректор Сколково: бизнес-решения рождаются на стыке разных дисциплин
Современные бизнес-решения нередко рождаются на стыке разных дисциплин - предприниматели все чаще обращаются к искусству, спорту и другим индустриям, чтобы... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T18:47+0300
2026-09-21T18:47+0300
технологии
бизнес
александр ким
сколково
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Современные бизнес-решения нередко рождаются на стыке разных дисциплин - предприниматели все чаще обращаются к искусству, спорту и другим индустриям, чтобы получить "разную оптику", заявил РИА Новости ректор Московской школы управления Сколково Александр Ким. "В современном мире создание стоимости для компаний, принятие интересных бизнес-решений и технологических решений нередко лежит на стыке разных дисциплин, разных компетенций. Вот почему предприниматели все чаще обращаются к искусству, спорту и другим индустриям, чтобы получить "разную оптику", — сказал он в кулуарах конференции "Будущее здесь. Новые модели управления, технологии и образование". Междисциплинарность, как отметил Ким, позволяет сегодняшним топ-менеджерам или собственникам бизнесов усилить свои возможности в комбинаторике. Ректор добавил, что основой для современного управления, кроме постоянного обучения, должен быть, конечно, и оптимизм. "Для начала руководителю нужен, прежде всего, оптимизм. Без этого вообще невозможно в современном мире руководить никакой компанией", — заключил Ким.
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технологии, бизнес, александр ким, сколково
Технологии, Бизнес, Александр Ким, Сколково
18:47 21.09.2026
 
Ректор Сколково: бизнес-решения рождаются на стыке разных дисциплин

Ректор Сколково Ким: бизнес-решения рождаются на стыке разных дисциплин

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Современные бизнес-решения нередко рождаются на стыке разных дисциплин - предприниматели все чаще обращаются к искусству, спорту и другим индустриям, чтобы получить "разную оптику", заявил РИА Новости ректор Московской школы управления Сколково Александр Ким.
"В современном мире создание стоимости для компаний, принятие интересных бизнес-решений и технологических решений нередко лежит на стыке разных дисциплин, разных компетенций. Вот почему предприниматели все чаще обращаются к искусству, спорту и другим индустриям, чтобы получить "разную оптику", — сказал он в кулуарах конференции "Будущее здесь. Новые модели управления, технологии и образование".
Междисциплинарность, как отметил Ким, позволяет сегодняшним топ-менеджерам или собственникам бизнесов усилить свои возможности в комбинаторике.
Ректор добавил, что основой для современного управления, кроме постоянного обучения, должен быть, конечно, и оптимизм. "Для начала руководителю нужен, прежде всего, оптимизм. Без этого вообще невозможно в современном мире руководить никакой компанией", — заключил Ким.
 
ТехнологииБизнесАлександр КимСколково
 
 
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