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Неуплату ЖКУ и алиментов могут включить в долговую нагрузку, пишет СМИ

Неуплату ЖКУ и алиментов могут включить в долговую нагрузку, пишет СМИ - 21.09.2026, ПРАЙМ

Неуплату ЖКУ и алиментов могут включить в долговую нагрузку, пишет СМИ

Неуплату ЖКУ и алиментов могут включить в долговую нагрузку, сообщает газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении проект ЦБ об основных... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T00:57+0300

2026-09-21T00:57+0300

2026-09-21T00:59+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Неуплату ЖКУ и алиментов могут включить в долговую нагрузку, сообщает газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении проект ЦБ об основных направлениях развития финансового рынка на 2027-2029 годы. "В проекте Основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы... Регулятор (ЦБ - ред.) предлагает не только передавать эти сведения (просрочка по алиментам, коммунальным или другим имущественным обязательствам - ред.) в БКИ (бюро кредитных историй - ред.), но и обязать кредиторов включать их в расчет долговой нагрузки", - пишет газета. Тем самым, поясняет издание, учет этих данных увеличит оценку долговой нагрузки клиента, а также может снизить его шансы на новую ссуду. По данным "Известий", кредиторы могут начать учитывать платежи по договорам рассрочки, сведения о которых их операторы передают в БКИ с апреля 2026 года. Кроме того, отдельно прорабатывается включение в показатель долговой нагрузки рассрочек от застройщиков. "Сейчас банк может не знать, что клиент уже выплачивает стоимость квартиры напрямую девелоперу. Если такие платежи войдут в расчет, размер доступного займа может уменьшиться, а при высокой нагрузке человеку могут отказать", - добавляет издание.

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финансы, банки, недвижимость, бки