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ЕС планирует убедить Трампа поставить ракеты для Patriot Украине, пишут СМИ
ЕС планирует убедить Трампа поставить ракеты для Patriot Украине, пишут СМИ - 21.09.2026, ПРАЙМ
ЕС планирует убедить Трампа поставить ракеты для Patriot Украине, пишут СМИ
Европейские лидеры планируют убедить президента США Дональда Трампа поставить дополнительные ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot Киеву, передает... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T18:35+0300
2026-09-21T18:35+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Европейские лидеры планируют убедить президента США Дональда Трампа поставить дополнительные ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot Киеву, передает агентство Блумберг. "Европейские лидеры планируют убедить президента Трампа предоставить Украине больше ракет Patriot, когда мировые лидеры на этой неделе примут участие в заседаниях ООН в Нью-Йорке", - передает агентство. Кроме того, Блумберг добавляет, что Европа также призовет другие страны, включая Великобританию и Японию, предоставить Киеву новую финансовую поддержку. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, сша, дональд трамп, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, ЕС
ЕС планирует убедить Трампа поставить ракеты для Patriot Украине, пишут СМИ
Bloomberg: ЕС планирует убедить Трампа поставить дополнительные ракеты для Patriot Украине
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Европейские лидеры планируют убедить президента США Дональда Трампа поставить дополнительные ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot Киеву, передает агентство Блумберг.
"Европейские лидеры планируют убедить президента Трампа предоставить Украине больше ракет Patriot, когда мировые лидеры на этой неделе примут участие в заседаниях ООН в Нью-Йорке", - передает агентство.
Кроме того, Блумберг добавляет, что Европа также призовет другие страны, включая Великобританию и Японию, предоставить Киеву новую финансовую поддержку.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.