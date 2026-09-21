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Собянин назвал главную задачу в экономике России
Собянин назвал главную задачу в экономике России - 21.09.2026, ПРАЙМ
Собянин назвал главную задачу в экономике России
Мэр Москвы Сергей Собянин считает главной задачей обеспечить дальнейшее полноценное развитие экономики страны. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T15:54+0300
2026-09-21T15:54+0300
2026-09-21T15:54+0300
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин считает главной задачей обеспечить дальнейшее полноценное развитие экономики страны.
Мэр, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума, отметил, что сегодня экономика имеет другой характер - на 70% это экономика услуг. Для ее сохранения, по словам Собянина, необходимо обеспечить гражданам государства "нормальную, полноценную жизнь". В результате экономика будет развиваться, страна обеспечит себе политическую и идеологическую стабильность.
"Это очень важно, поэтому наша главная задача не просто... изыскать сегодня деньги, кредиты и так далее. Сегодня наша задача - обеспечить дальнейшее полноценное развитие экономики страны", - сказал Собянин.
Московский финансовый форум-2026 проходит в понедельник в Центральном выставочном зале "Манеж". Это профессиональная площадка, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
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россия, москва, сергей собянин
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
Собянин назвал главную задачу в экономике России
Мэр Москвы Собянин: главная задача - обеспечить полноценное развитие экономики страны
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин считает главной задачей обеспечить дальнейшее полноценное развитие экономики страны.
Мэр, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума, отметил, что сегодня экономика имеет другой характер - на 70% это экономика услуг. Для ее сохранения, по словам Собянина, необходимо обеспечить гражданам государства "нормальную, полноценную жизнь". В результате экономика будет развиваться, страна обеспечит себе политическую и идеологическую стабильность.
"Это очень важно, поэтому наша главная задача не просто... изыскать сегодня деньги, кредиты и так далее. Сегодня наша задача - обеспечить дальнейшее полноценное развитие экономики страны", - сказал Собянин.
Московский финансовый форум-2026 проходит в понедельник в Центральном выставочном зале "Манеж". Это профессиональная площадка, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.