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В Соцфонде рассказали об индексации страховых пенсий

В Соцфонде рассказали об индексации страховых пенсий - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Соцфонде рассказали об индексации страховых пенсий

Страховые пенсии работающих россиян повышаются в те же самые сроки, что и у неработающих пенсионеров, сообщил Соцфонд. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:24+0300

2026-09-21T16:24+0300

2026-09-21T16:29+0300

россия

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Страховые пенсии работающих россиян повышаются в те же самые сроки, что и у неработающих пенсионеров, сообщил Соцфонд. В России 1 января 2025 года официально возобновлена ежегодная индексация страховых пенсий работающим пенсионерам. "Страховые пенсии работающих граждан индексируются одновременно со страховыми пенсиями неработающих граждан. Страховая пенсия увеличивается каждый год прямо во время трудовой деятельности", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". Уточняется, что при назначении страховой пенсии Соцфонд сразу рассчитывает ее сумму, исходя из актуальной стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты. Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов сообщил РИА Новости, что страховые пенсии по старости в 2027 году будут увеличены 1 февраля и 1 апреля 2027 года.

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