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"М.Видео" определил цену акции по допэмиссии

"М.Видео" определил цену акции по допэмиссии - 21.09.2026, ПРАЙМ

"М.Видео" определил цену акции по допэмиссии

Совет директоров "М.Видео" определил цену дополнительно размещаемой по закрытой подписке акции - 49,9 рубля, сообщили в пресс-службе компании. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T12:42+0300

2026-09-21T12:42+0300

2026-09-21T12:47+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Совет директоров "М.Видео" определил цену дополнительно размещаемой по закрытой подписке акции - 49,9 рубля, сообщили в пресс-службе компании. В июне акционеры "М.Видео" утвердили допэмиссию в 500 миллионов акций по закрытой подписке вместо 1,5 миллиардов акций по открытой. "М.Видео" сообщает о том, что решением совета директоров от 17 сентября 2026 года определена цена дополнительного размещения акций по закрытой подписке в количестве 500 миллионов штук. Цена размещения акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения, составит 49 рублей 90 копеек за штуку", - говорится в сообщении. "Акционерам, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО "М.Видео" путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке, с 22 сентября 2026 года в течение 45 календарных дней предоставляется преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых акций", - добавили там. Это право установлено в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций компании, уточняется в сообщении. Дата, на которую определялись лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, - 26 мая. Компания отметила, что привлеченные средства будут направлены на развитие ключевых направлений бизнеса компании, включая реализацию новой стратегии построения мультикатегорийного маркетплейса с развитой офлайн-розницей и сетью партнерских пунктов выдачи заказов и постаматов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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