https://1prime.ru/20260921/spros-873501216.html

Спрос на отдых в Абхазии вырос на 45%

Спрос на отдых в Абхазии вырос на 45% - 21.09.2026, ПРАЙМ

Спрос на отдых в Абхазии вырос на 45%

Спрос российских туристов на отдых в Абхазии в период с 1 сентября по 15 октября вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T10:56+0300

2026-09-21T10:56+0300

2026-09-21T10:56+0300

туризм

бизнес

россия

абхазия

российский союз туриндустрии

рст

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873501216.jpg?1789977366

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на отдых в Абхазии в период с 1 сентября по 15 октября вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). "На период бронирования с 1 сентября по 15 октября 2026 года доля Абхазии в общем объеме продаж по России и ближнему зарубежью достигла 31%. Спрос на даты бархатного сезона вырос на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил РСТ со ссылкой на туроператора "Алеан". По словам заместителя гендиректора "Алеан" Оксаны Булах, осенью пользуются спросом прежде всего отели семейного типа с питанием и бассейном, чтобы подстраховаться на случай непогоды, при этом традиционно по сравнению с высоким сезоном отели Абхазии снижают стоимость вплоть до 50%. Так, в октябре гостиницы с системой "все включено" можно забронировать от 32,2 тысячи рублей на двоих за 7 ночей.

абхазия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, абхазия, российский союз туриндустрии, рст