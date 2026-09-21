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Спрос на отдых в Абхазии вырос на 45% - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Спрос на отдых в Абхазии вырос на 45%
Спрос на отдых в Абхазии вырос на 45% - 21.09.2026, ПРАЙМ
Спрос на отдых в Абхазии вырос на 45%
Спрос российских туристов на отдых в Абхазии в период с 1 сентября по 15 октября вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:56+0300
2026-09-21T10:56+0300
туризм
бизнес
россия
абхазия
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на отдых в Абхазии в период с 1 сентября по 15 октября вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). "На период бронирования с 1 сентября по 15 октября 2026 года доля Абхазии в общем объеме продаж по России и ближнему зарубежью достигла 31%. Спрос на даты бархатного сезона вырос на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил РСТ со ссылкой на туроператора "Алеан". По словам заместителя гендиректора "Алеан" Оксаны Булах, осенью пользуются спросом прежде всего отели семейного типа с питанием и бассейном, чтобы подстраховаться на случай непогоды, при этом традиционно по сравнению с высоким сезоном отели Абхазии снижают стоимость вплоть до 50%. Так, в октябре гостиницы с системой "все включено" можно забронировать от 32,2 тысячи рублей на двоих за 7 ночей.
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туризм, бизнес, россия, абхазия, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, Российский союз туриндустрии, РСТ
10:56 21.09.2026
 
Спрос на отдых в Абхазии вырос на 45%

РСТ: спрос на отдых в Абхазии с 1 сентября по 15 октября вырос на 45%

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на отдых в Абхазии в период с 1 сентября по 15 октября вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
"На период бронирования с 1 сентября по 15 октября 2026 года доля Абхазии в общем объеме продаж по России и ближнему зарубежью достигла 31%. Спрос на даты бархатного сезона вырос на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил РСТ со ссылкой на туроператора "Алеан".
По словам заместителя гендиректора "Алеан" Оксаны Булах, осенью пользуются спросом прежде всего отели семейного типа с питанием и бассейном, чтобы подстраховаться на случай непогоды, при этом традиционно по сравнению с высоким сезоном отели Абхазии снижают стоимость вплоть до 50%. Так, в октябре гостиницы с системой "все включено" можно забронировать от 32,2 тысячи рублей на двоих за 7 ночей.
 
ТуризмБизнесРОССИЯАБХАЗИЯРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
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