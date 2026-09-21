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В США назвали ИИ влияющим на политику фактором
В США назвали ИИ влияющим на политику фактором - 21.09.2026, ПРАЙМ
В США назвали ИИ влияющим на политику фактором
Искусственный интеллект (ИИ) стоит рассматривать как влияющий на политику фактор, считает колумнист газеты American Conservative Питер Ван Бюрен. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:56+0300
2026-09-21T10:56+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) стоит рассматривать как влияющий на политику фактор, считает колумнист газеты American Conservative Питер Ван Бюрен. "Искусственный интеллект больше не что-то, о чем размышляют в лабораториях. ИИ - это политическая сила, и те политики, которые находятся у власти в период, когда эта технология еще находится в начале своего развития, определят, как ИИ будет взаимодействовать с нашим миром", - написал Ван Бюрен в своей статье. Журналист отмечает, что сейчас мы не находимся в точке, когда терминаторы будущего охотились бы на нас, однако мы также уже отошли от мысли, что нам не о чем беспокоиться. Ван Бюрен сравнил значение создания искусственного интеллекта для человечества с разработкой в середине XX века ядерного оружия, подчеркнув, что "необходимо глубоко и серьезно задуматься о том, что нас ждем в будущем". Ранее в публичном пространстве развернулась дискуссия о связанных с ИИ рисках. Пара сотрудников компании Anthropic, занимающейся разработками в сфере искусственного интеллекта, поделились мнением, что через 10 лет ИИ с вероятностью 10% может уничтожить человечество. Глава Anthropic Дарио Амодей в сентябре призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Американский миллиардер Илон Маск, которому принадлежит компания xAI, а также глава OpenAI Сэм Альтман уже выразили согласие с этой идеей.
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технологии, общество , xai, openai
Технологии, Общество , xAI, OpenAI
В США назвали ИИ влияющим на политику фактором
Колумнист American Conservative Ван Бюрен: искусственный интеллект - это политическая сила
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) стоит рассматривать как влияющий на политику фактор, считает колумнист газеты American Conservative Питер Ван Бюрен.
"Искусственный интеллект больше не что-то, о чем размышляют в лабораториях. ИИ - это политическая сила, и те политики, которые находятся у власти в период, когда эта технология еще находится в начале своего развития, определят, как ИИ будет взаимодействовать с нашим миром", - написал Ван Бюрен в своей статье.
Журналист отмечает, что сейчас мы не находимся в точке, когда терминаторы будущего охотились бы на нас, однако мы также уже отошли от мысли, что нам не о чем беспокоиться.
Ван Бюрен сравнил значение создания искусственного интеллекта для человечества с разработкой в середине XX века ядерного оружия, подчеркнув, что "необходимо глубоко и серьезно задуматься о том, что нас ждем в будущем".
Ранее в публичном пространстве развернулась дискуссия о связанных с ИИ рисках. Пара сотрудников компании Anthropic, занимающейся разработками в сфере искусственного интеллекта, поделились мнением, что через 10 лет ИИ с вероятностью 10% может уничтожить человечество.
Глава Anthropic Дарио Амодей в сентябре призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Американский миллиардер Илон Маск, которому принадлежит компания xAI
, а также глава OpenAI
Сэм Альтман уже выразили согласие с этой идеей.