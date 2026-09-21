Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США и КНР не смогли договориться о продлении торгового соглашения - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/ssha-873501623.html
СМИ: США и КНР не смогли договориться о продлении торгового соглашения
СМИ: США и КНР не смогли договориться о продлении торгового соглашения - 21.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: США и КНР не смогли договориться о продлении торгового соглашения
Представителям США и Китая не удалось договориться о продлении соглашения в сфере торговли в преддверии намеченного на эту неделю визита в Вашингтон... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:59+0300
2026-09-21T10:59+0300
мировая экономика
сша
китай
кнр
дональд трамп
си цзиньпин
financial times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873501623.jpg?1789977555
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Представителям США и Китая не удалось договориться о продлении соглашения в сфере торговли в преддверии намеченного на эту неделю визита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина и его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Согласно договоренностям, истекающим 10 ноября, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, с 57% до 47% за счет уменьшения так называемых фентаниловых пошлин с 20% до 10%, а лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции. "(Министр финансов США Скотт - ред.) Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир также обсуждали со своими китайскими коллегами продление годового перемирия в торговой войне, достигнутого Трампом и Си (Цзиньпином - ред.) в Пусане. Однако им не удалось договориться о продлении перемирия", - говорится в статье. При этом один из источников газеты рассказал изданию, что перемирие действует до 10 ноября, поэтому его продление перед саммитом не было критически важным. США считают, что Китай не выполняет в полной мере договоренности в части поставок редкоземельных металлов. Кроме того, Вашингтон хочет продлить соглашение на полгода, в то время как Пекин настаивает на его действии до конца президентского срока Трампа, пишет издание. В то же время Бессент заявил Financial Times, что, несмотря на сложности, стороны настроены на сохранение стабильности, которая имела место в течение года. "Грир заявил, что стороны формализовали совет по торговле, который Трамп и Си (Цзиньпин - ред.) обсуждали в Пекине в мае. Он призван определить несекретную продукцию, которой страны могут торговать по пониженным ставкам пошлин", - говорится в статье. Торговая напряженность между США и Китаем разгорелась после того, как в феврале 2025 года американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких мер с обеих сторон, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая страны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В конце весны - начале лета 2025 года стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней. В конце октября 2025 года глава КНР Си Цзиньпин и президент США провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения сроком на один год.
сша
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп, си цзиньпин, financial times
Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Financial Times
10:59 21.09.2026
 
СМИ: США и КНР не смогли договориться о продлении торгового соглашения

FT: США и КНР не смогли договориться о продлении соглашения в сфере торговли

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Представителям США и Китая не удалось договориться о продлении соглашения в сфере торговли в преддверии намеченного на эту неделю визита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина и его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Согласно договоренностям, истекающим 10 ноября, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, с 57% до 47% за счет уменьшения так называемых фентаниловых пошлин с 20% до 10%, а лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
"(Министр финансов США Скотт - ред.) Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир также обсуждали со своими китайскими коллегами продление годового перемирия в торговой войне, достигнутого Трампом и Си (Цзиньпином - ред.) в Пусане. Однако им не удалось договориться о продлении перемирия", - говорится в статье.
При этом один из источников газеты рассказал изданию, что перемирие действует до 10 ноября, поэтому его продление перед саммитом не было критически важным.
США считают, что Китай не выполняет в полной мере договоренности в части поставок редкоземельных металлов. Кроме того, Вашингтон хочет продлить соглашение на полгода, в то время как Пекин настаивает на его действии до конца президентского срока Трампа, пишет издание.
В то же время Бессент заявил Financial Times, что, несмотря на сложности, стороны настроены на сохранение стабильности, которая имела место в течение года.
"Грир заявил, что стороны формализовали совет по торговле, который Трамп и Си (Цзиньпин - ред.) обсуждали в Пекине в мае. Он призван определить несекретную продукцию, которой страны могут торговать по пониженным ставкам пошлин", - говорится в статье.
Торговая напряженность между США и Китаем разгорелась после того, как в феврале 2025 года американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких мер с обеих сторон, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В середине мая страны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В конце весны - начале лета 2025 года стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
В конце октября 2025 года глава КНР Си Цзиньпин и президент США провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения сроком на один год.
 
Мировая экономикаСШАКИТАЙКНРДональд ТрампСи ЦзиньпинFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала