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СМИ: США и КНР не смогли договориться о продлении торгового соглашения
СМИ: США и КНР не смогли договориться о продлении торгового соглашения - 21.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: США и КНР не смогли договориться о продлении торгового соглашения
Представителям США и Китая не удалось договориться о продлении соглашения в сфере торговли в преддверии намеченного на эту неделю визита в Вашингтон... | 21.09.2026, ПРАЙМ
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дональд трамп
си цзиньпин
financial times
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Представителям США и Китая не удалось договориться о продлении соглашения в сфере торговли в преддверии намеченного на эту неделю визита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина и его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Согласно договоренностям, истекающим 10 ноября, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, с 57% до 47% за счет уменьшения так называемых фентаниловых пошлин с 20% до 10%, а лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
"(Министр финансов США Скотт - ред.) Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир также обсуждали со своими китайскими коллегами продление годового перемирия в торговой войне, достигнутого Трампом и Си (Цзиньпином - ред.) в Пусане. Однако им не удалось договориться о продлении перемирия", - говорится в статье.
При этом один из источников газеты рассказал изданию, что перемирие действует до 10 ноября, поэтому его продление перед саммитом не было критически важным.
США считают, что Китай не выполняет в полной мере договоренности в части поставок редкоземельных металлов. Кроме того, Вашингтон хочет продлить соглашение на полгода, в то время как Пекин настаивает на его действии до конца президентского срока Трампа, пишет издание.
В то же время Бессент заявил Financial Times, что, несмотря на сложности, стороны настроены на сохранение стабильности, которая имела место в течение года.
"Грир заявил, что стороны формализовали совет по торговле, который Трамп и Си (Цзиньпин - ред.) обсуждали в Пекине в мае. Он призван определить несекретную продукцию, которой страны могут торговать по пониженным ставкам пошлин", - говорится в статье.
Торговая напряженность между США и Китаем разгорелась после того, как в феврале 2025 года американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких мер с обеих сторон, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В середине мая страны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В конце весны - начале лета 2025 года стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
В конце октября 2025 года глава КНР Си Цзиньпин и президент США провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения сроком на один год.
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мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп, си цзиньпин, financial times
Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Financial Times
СМИ: США и КНР не смогли договориться о продлении торгового соглашения
FT: США и КНР не смогли договориться о продлении соглашения в сфере торговли
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Представителям США и Китая не удалось договориться о продлении соглашения в сфере торговли в преддверии намеченного на эту неделю визита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина и его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Согласно договоренностям, истекающим 10 ноября, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, с 57% до 47% за счет уменьшения так называемых фентаниловых пошлин с 20% до 10%, а лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
"(Министр финансов США Скотт - ред.) Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир также обсуждали со своими китайскими коллегами продление годового перемирия в торговой войне, достигнутого Трампом и Си (Цзиньпином - ред.) в Пусане. Однако им не удалось договориться о продлении перемирия", - говорится в статье.
При этом один из источников газеты рассказал изданию, что перемирие действует до 10 ноября, поэтому его продление перед саммитом не было критически важным.
США считают, что Китай не выполняет в полной мере договоренности в части поставок редкоземельных металлов. Кроме того, Вашингтон хочет продлить соглашение на полгода, в то время как Пекин настаивает на его действии до конца президентского срока Трампа, пишет издание.
В то же время Бессент заявил Financial Times, что, несмотря на сложности, стороны настроены на сохранение стабильности, которая имела место в течение года.
"Грир заявил, что стороны формализовали совет по торговле, который Трамп и Си (Цзиньпин - ред.) обсуждали в Пекине в мае. Он призван определить несекретную продукцию, которой страны могут торговать по пониженным ставкам пошлин", - говорится в статье.
Торговая напряженность между США и Китаем разгорелась после того, как в феврале 2025 года американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких мер с обеих сторон, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В середине мая страны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В конце весны - начале лета 2025 года стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
В конце октября 2025 года глава КНР Си Цзиньпин и президент США провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения сроком на один год.