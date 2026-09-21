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СМИ: США и КНР не смогли договориться о продлении торгового соглашения

СМИ: США и КНР не смогли договориться о продлении торгового соглашения - 21.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: США и КНР не смогли договориться о продлении торгового соглашения

Представителям США и Китая не удалось договориться о продлении соглашения в сфере торговли в преддверии намеченного на эту неделю визита в Вашингтон... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T10:59+0300

2026-09-21T10:59+0300

2026-09-21T10:59+0300

мировая экономика

сша

китай

кнр

дональд трамп

си цзиньпин

financial times

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Представителям США и Китая не удалось договориться о продлении соглашения в сфере торговли в преддверии намеченного на эту неделю визита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина и его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Согласно договоренностям, истекающим 10 ноября, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, с 57% до 47% за счет уменьшения так называемых фентаниловых пошлин с 20% до 10%, а лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции. "(Министр финансов США Скотт - ред.) Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир также обсуждали со своими китайскими коллегами продление годового перемирия в торговой войне, достигнутого Трампом и Си (Цзиньпином - ред.) в Пусане. Однако им не удалось договориться о продлении перемирия", - говорится в статье. При этом один из источников газеты рассказал изданию, что перемирие действует до 10 ноября, поэтому его продление перед саммитом не было критически важным. США считают, что Китай не выполняет в полной мере договоренности в части поставок редкоземельных металлов. Кроме того, Вашингтон хочет продлить соглашение на полгода, в то время как Пекин настаивает на его действии до конца президентского срока Трампа, пишет издание. В то же время Бессент заявил Financial Times, что, несмотря на сложности, стороны настроены на сохранение стабильности, которая имела место в течение года. "Грир заявил, что стороны формализовали совет по торговле, который Трамп и Си (Цзиньпин - ред.) обсуждали в Пекине в мае. Он призван определить несекретную продукцию, которой страны могут торговать по пониженным ставкам пошлин", - говорится в статье. Торговая напряженность между США и Китаем разгорелась после того, как в феврале 2025 года американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких мер с обеих сторон, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая страны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В конце весны - начале лета 2025 года стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней. В конце октября 2025 года глава КНР Си Цзиньпин и президент США провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения сроком на один год.

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мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп, си цзиньпин, financial times