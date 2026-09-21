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США могут стать стороной переговоров России и Германии о поставках газа

США могут стать стороной переговоров России и Германии о поставках газа - 21.09.2026, ПРАЙМ

США могут стать стороной переговоров России и Германии о поставках газа

США могут стать стороной переговоров России и Германии о возобновлении поставок газа, заявила сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии"... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:15+0300

2026-09-21T13:15+0300

2026-09-21T13:15+0300

газ

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сша

берлин

алиса вайдель

кирилл дмитриев

адг

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БЕРЛИН, 21 сен - ПРАЙМ. США могут стать стороной переговоров России и Германии о возобновлении поставок газа, заявила сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. На пресс-конференции в Берлине Вайдель попросили прокомментировать сообщения о том, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и руководство АдГ планируют провести встречу, в рамках которой обсудят возобновление поставок российского газа в Германию. "Разумеется, мы будем разговаривать не только с одной стороной, а с двумя… Важно вместе с американцами открыть канал для переговоров с российской стороной", - сказала Вайдель. Вайдель ранее заявила, что Германии снова нужны ископаемые энергоносители, и подчеркнула необходимость возобновить поставки российского газа в ФРГ.

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газ, россия, германия, сша, берлин, алиса вайдель, кирилл дмитриев, адг