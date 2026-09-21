Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США могут стать стороной переговоров России и Германии о поставках газа - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/ssha-873509489.html
США могут стать стороной переговоров России и Германии о поставках газа
США могут стать стороной переговоров России и Германии о поставках газа - 21.09.2026, ПРАЙМ
США могут стать стороной переговоров России и Германии о поставках газа
США могут стать стороной переговоров России и Германии о возобновлении поставок газа, заявила сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии"... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:15+0300
2026-09-21T13:15+0300
газ
россия
германия
сша
берлин
алиса вайдель
кирилл дмитриев
адг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873509489.jpg?1789985755
БЕРЛИН, 21 сен - ПРАЙМ. США могут стать стороной переговоров России и Германии о возобновлении поставок газа, заявила сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. На пресс-конференции в Берлине Вайдель попросили прокомментировать сообщения о том, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и руководство АдГ планируют провести встречу, в рамках которой обсудят возобновление поставок российского газа в Германию. "Разумеется, мы будем разговаривать не только с одной стороной, а с двумя… Важно вместе с американцами открыть канал для переговоров с российской стороной", - сказала Вайдель. Вайдель ранее заявила, что Германии снова нужны ископаемые энергоносители, и подчеркнула необходимость возобновить поставки российского газа в ФРГ.
германия
сша
берлин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, германия, сша, берлин, алиса вайдель, кирилл дмитриев, адг
Газ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, США, Берлин, Алиса Вайдель, Кирилл Дмитриев, АдГ
13:15 21.09.2026
 
США могут стать стороной переговоров России и Германии о поставках газа

Оппозиция: США могут стать стороной переговоров России и Германии по газу

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 21 сен - ПРАЙМ. США могут стать стороной переговоров России и Германии о возобновлении поставок газа, заявила сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.
На пресс-конференции в Берлине Вайдель попросили прокомментировать сообщения о том, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и руководство АдГ планируют провести встречу, в рамках которой обсудят возобновление поставок российского газа в Германию.
"Разумеется, мы будем разговаривать не только с одной стороной, а с двумя… Важно вместе с американцами открыть канал для переговоров с российской стороной", - сказала Вайдель.
Вайдель ранее заявила, что Германии снова нужны ископаемые энергоносители, и подчеркнула необходимость возобновить поставки российского газа в ФРГ.
 
ГазРОССИЯГЕРМАНИЯСШАБерлинАлиса ВайдельКирилл ДмитриевАдГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала