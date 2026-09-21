https://1prime.ru/20260921/ssha-873518313.html

В США пригрозили иранским авиакомпаниям прекращением полетов

В США пригрозили иранским авиакомпаниям прекращением полетов - 21.09.2026, ПРАЙМ

В США пригрозили иранским авиакомпаниям прекращением полетов

Министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T15:50+0300

2026-09-21T15:50+0300

2026-09-21T15:50+0300

бизнес

мировая экономика

сша

иран

скотт бессент

дональд трамп

cnbc

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873518313.jpg?1789995056

ВАШИНГТОН, 21 сен – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций. "Все иранские авиакомпании 23 сентября прекратят полеты по всему миру. И знаете, как мы это сделаем? Если они садятся, им нельзя будет предоставить топливо, нельзя оказывать услуги по посадке, нельзя продавать билеты. Или же вы будете исключены из долларовой системы", - сказал он в понедельник в эфире телеканала CNBC. По словам Бессента, США знают, кто именно работает с иранскими авиакомпаниями. Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, иран, скотт бессент, дональд трамп, cnbc