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В США пригрозили иранским авиакомпаниям прекращением полетов
В США пригрозили иранским авиакомпаниям прекращением полетов - 21.09.2026, ПРАЙМ
В США пригрозили иранским авиакомпаниям прекращением полетов
Министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T15:50+0300
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ВАШИНГТОН, 21 сен – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций.
"Все иранские авиакомпании 23 сентября прекратят полеты по всему миру. И знаете, как мы это сделаем? Если они садятся, им нельзя будет предоставить топливо, нельзя оказывать услуги по посадке, нельзя продавать билеты. Или же вы будете исключены из долларовой системы", - сказал он в понедельник в эфире телеканала CNBC.
По словам Бессента, США знают, кто именно работает с иранскими авиакомпаниями.
Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
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бизнес, мировая экономика, сша, иран, скотт бессент, дональд трамп, cnbc
Бизнес, Мировая экономика, США, ИРАН, Скотт Бессент, Дональд Трамп, CNBC
В США пригрозили иранским авиакомпаниям прекращением полетов
Глава Минфина США Бессент пригрозил иранским авиакомпаниям прекращением полетов
ВАШИНГТОН, 21 сен – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций.
"Все иранские авиакомпании 23 сентября прекратят полеты по всему миру. И знаете, как мы это сделаем? Если они садятся, им нельзя будет предоставить топливо, нельзя оказывать услуги по посадке, нельзя продавать билеты. Или же вы будете исключены из долларовой системы", - сказал он в понедельник в эфире телеканала CNBC.
По словам Бессента, США знают, кто именно работает с иранскими авиакомпаниями.
Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.