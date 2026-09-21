Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дизель в США за неделю подорожал до рекордных 6,51 доллара за галлон - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/ssha-873523156.html
Дизель в США за неделю подорожал до рекордных 6,51 доллара за галлон
Дизель в США за неделю подорожал до рекордных 6,51 доллара за галлон - 21.09.2026, ПРАЙМ
Дизель в США за неделю подорожал до рекордных 6,51 доллара за галлон
Средняя стоимость дизельного топлива в США за неделю выросла с 6,23 до рекордных 6,51 доллара за галлон (около 3,8 литра), свидетельствуют данные Американской... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T17:22+0300
2026-09-21T17:41+0300
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873523156.jpg?1790001674
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость дизельного топлива в США за неделю выросла с 6,23 до рекордных 6,51 доллара за галлон (около 3,8 литра), свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), которые изучило РИА Новости. Днем ранее средняя цена дизеля составляла 6,5 доллара за галлон. Еще неделю назад галлон дизеля стоил 6,23 доллара, а месяц назад - около 5,57 доллара. Нынешняя серия рекордов началась 4 сентября, когда цена впервые превысила предыдущий исторический максимум, установленный летом 2022 года, и достигла 5,85 доллара за галлон. С тех пор дизель подорожал еще примерно на 66 центов, то есть более чем на 11%. Ровно год назад средняя цена дизеля составляла около 3,69 доллара за галлон. Таким образом, за год стоимость топлива выросла примерно на 76%. Цена на дизельное топливо напрямую влияет на стоимость товаров, поскольку им заправляют сельхозтехнику и большегрузные автомобили, использующиеся в цепочках поставок.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика
Мировая экономика
17:22 21.09.2026 (обновлено: 17:41 21.09.2026)
 
Дизель в США за неделю подорожал до рекордных 6,51 доллара за галлон

Дизель в США за неделю подорожал на 28 центов до рекордных 6,51 доллара за галлон

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость дизельного топлива в США за неделю выросла с 6,23 до рекордных 6,51 доллара за галлон (около 3,8 литра), свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), которые изучило РИА Новости.
Днем ранее средняя цена дизеля составляла 6,5 доллара за галлон. Еще неделю назад галлон дизеля стоил 6,23 доллара, а месяц назад - около 5,57 доллара.
Нынешняя серия рекордов началась 4 сентября, когда цена впервые превысила предыдущий исторический максимум, установленный летом 2022 года, и достигла 5,85 доллара за галлон. С тех пор дизель подорожал еще примерно на 66 центов, то есть более чем на 11%.
Ровно год назад средняя цена дизеля составляла около 3,69 доллара за галлон. Таким образом, за год стоимость топлива выросла примерно на 76%.
Цена на дизельное топливо напрямую влияет на стоимость товаров, поскольку им заправляют сельхозтехнику и большегрузные автомобили, использующиеся в цепочках поставок.
 
Мировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала