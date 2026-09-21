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Дизель в США за неделю подорожал до рекордных 6,51 доллара за галлон
Дизель в США за неделю подорожал до рекордных 6,51 доллара за галлон - 21.09.2026, ПРАЙМ
Дизель в США за неделю подорожал до рекордных 6,51 доллара за галлон
Средняя стоимость дизельного топлива в США за неделю выросла с 6,23 до рекордных 6,51 доллара за галлон (около 3,8 литра), свидетельствуют данные Американской... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T17:22+0300
2026-09-21T17:22+0300
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мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость дизельного топлива в США за неделю выросла с 6,23 до рекордных 6,51 доллара за галлон (около 3,8 литра), свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), которые изучило РИА Новости. Днем ранее средняя цена дизеля составляла 6,5 доллара за галлон. Еще неделю назад галлон дизеля стоил 6,23 доллара, а месяц назад - около 5,57 доллара. Нынешняя серия рекордов началась 4 сентября, когда цена впервые превысила предыдущий исторический максимум, установленный летом 2022 года, и достигла 5,85 доллара за галлон. С тех пор дизель подорожал еще примерно на 66 центов, то есть более чем на 11%. Ровно год назад средняя цена дизеля составляла около 3,69 доллара за галлон. Таким образом, за год стоимость топлива выросла примерно на 76%. Цена на дизельное топливо напрямую влияет на стоимость товаров, поскольку им заправляют сельхозтехнику и большегрузные автомобили, использующиеся в цепочках поставок.
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мировая экономика
Дизель в США за неделю подорожал до рекордных 6,51 доллара за галлон
Дизель в США за неделю подорожал на 28 центов до рекордных 6,51 доллара за галлон
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость дизельного топлива в США за неделю выросла с 6,23 до рекордных 6,51 доллара за галлон (около 3,8 литра), свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), которые изучило РИА Новости.
Днем ранее средняя цена дизеля составляла 6,5 доллара за галлон. Еще неделю назад галлон дизеля стоил 6,23 доллара, а месяц назад - около 5,57 доллара.
Нынешняя серия рекордов началась 4 сентября, когда цена впервые превысила предыдущий исторический максимум, установленный летом 2022 года, и достигла 5,85 доллара за галлон. С тех пор дизель подорожал еще примерно на 66 центов, то есть более чем на 11%.
Ровно год назад средняя цена дизеля составляла около 3,69 доллара за галлон. Таким образом, за год стоимость топлива выросла примерно на 76%.
Цена на дизельное топливо напрямую влияет на стоимость товаров, поскольку им заправляют сельхозтехнику и большегрузные автомобили, использующиеся в цепочках поставок.