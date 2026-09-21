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В США приостановили работу три аэропорта из-за проблем со связью
В США приостановили работу три аэропорта из-за проблем со связью - 21.09.2026, ПРАЙМ
В США приостановили работу три аэропорта из-за проблем со связью
Федеральное авиационное управление США (FAA) временно приостановило прием и отправку рейсов в аэропортах Филадельфии, Ньюарка и Тетерборо из-за проблем со... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T20:42+0300
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ВАШИНГТОН, 21 сен – ПРАЙМ. Федеральное авиационное управление США (FAA) временно приостановило прием и отправку рейсов в аэропортах Филадельфии, Ньюарка и Тетерборо из-за проблем со связью у авиадиспетчеров, сообщили РИА Новости в ведомстве. "FAA приостанавливает полеты в международные аэропорты Филадельфии, Ньюарк Либерти и Тетерборо из-за проблем с рядом частот в диспетчерском центре Philadelphia TRACON", — говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости. По данным американского авиарегулятора, центр Philadelphia TRACON координирует воздушное движение на этапах снижения, захода на посадку и набора высоты в границах закрепленного за ним сектора на северо-востоке США. В ведомстве не уточнили предполагаемые сроки устранения технических неполадок и возобновления штатного приема воздушных судов. По данным сервиса Flightradar24, временные ограничения привели к задержке более 350 рейсов в трех аэропортах.
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В США приостановили работу три аэропорта из-за проблем со связью
Аэропорты в Филадельфии, Ньюарке и Тетерборо приостановили работу из-за проблем со связью
ВАШИНГТОН, 21 сен – ПРАЙМ. Федеральное авиационное управление США (FAA) временно приостановило прием и отправку рейсов в аэропортах Филадельфии, Ньюарка и Тетерборо из-за проблем со связью у авиадиспетчеров, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"FAA приостанавливает полеты в международные аэропорты Филадельфии, Ньюарк Либерти и Тетерборо из-за проблем с рядом частот в диспетчерском центре Philadelphia TRACON", — говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.
По данным американского авиарегулятора, центр Philadelphia TRACON координирует воздушное движение на этапах снижения, захода на посадку и набора высоты в границах закрепленного за ним сектора на северо-востоке США.
В ведомстве не уточнили предполагаемые сроки устранения технических неполадок и возобновления штатного приема воздушных судов.
По данным сервиса Flightradar24, временные ограничения привели к задержке более 350 рейсов в трех аэропортах.