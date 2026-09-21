https://1prime.ru/20260921/ssha-873531013.html

В США приостановили работу три аэропорта из-за проблем со связью

В США приостановили работу три аэропорта из-за проблем со связью - 21.09.2026, ПРАЙМ

В США приостановили работу три аэропорта из-за проблем со связью

Федеральное авиационное управление США (FAA) временно приостановило прием и отправку рейсов в аэропортах Филадельфии, Ньюарка и Тетерборо из-за проблем со... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T20:42+0300

2026-09-21T20:42+0300

2026-09-21T20:46+0300

бизнес

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873531013.jpg?1790012817

ВАШИНГТОН, 21 сен – ПРАЙМ. Федеральное авиационное управление США (FAA) временно приостановило прием и отправку рейсов в аэропортах Филадельфии, Ньюарка и Тетерборо из-за проблем со связью у авиадиспетчеров, сообщили РИА Новости в ведомстве. "FAA приостанавливает полеты в международные аэропорты Филадельфии, Ньюарк Либерти и Тетерборо из-за проблем с рядом частот в диспетчерском центре Philadelphia TRACON", — говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости. По данным американского авиарегулятора, центр Philadelphia TRACON координирует воздушное движение на этапах снижения, захода на посадку и набора высоты в границах закрепленного за ним сектора на северо-востоке США. В ведомстве не уточнили предполагаемые сроки устранения технических неполадок и возобновления штатного приема воздушных судов. По данным сервиса Flightradar24, временные ограничения привели к задержке более 350 рейсов в трех аэропортах.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша