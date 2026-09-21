https://1prime.ru/20260921/stavka-873522301.html

В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки в 2027 году

В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки в 2027 году - 21.09.2026, ПРАЙМ

В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки в 2027 году

Сдвиг по траектории бюджетной политики не исключает снижения ключевой ставки Банка России в 2027 году, но это будет медленнее ожиданий в начале года, заявил... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:57+0300

2026-09-21T16:57+0300

2026-09-21T16:57+0300

финансы

банки

россия

антон силуанов

алексей заботкин

банк россии

минфин

ключевая ставка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cf451e22800dd523867fa9ab6382aa2.jpg

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Сдвиг по траектории бюджетной политики не исключает снижения ключевой ставки Банка России в 2027 году, но это будет медленнее ожиданий в начале года, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе Московского финансового форума. "Сдвиг траектории бюджетной политики, который был анонсирован правительством в начале лета, тоже является фактором, который поднимает траекторию ключевой ставки. Он не исключает пространство для снижения ключевой ставки в следующем году", – сказал он. "Даже новый прогноз (Банка России – ред.) предлагает, что ключевая ставка в следующем году будет в среднем ниже, чем она была в этом году. Но, конечно, траектория ее снижения будет несколько ниже, чем то, что виделось в начале этого года", – добавил зампред ЦБ. Он уточнил, что Банк России будет принимать решения по ключевой ставке исходя из фактически складывающихся обстоятельств."При высоких инфляционных ожиданиях очень важно не допустить раскручивание вторичных эффектов, ну, соответственно, вот с лета, например, с июня у нас несколько скорректировались и траектория решений, и коммуникация. <...> Но конечной задачей является, опять же, выйти на результат, который позволит нам получить твердую пятерку", — заключил он.По последнему – июльскому – прогнозу регулятора, средняя ключевая ставка за 2026 год составит 14,5-14,6%, а за 2027 год – 10,5-12,5%. По предварительным данным Минфина, дефицит бюджета в январе–августе составил 5,79 триллиона рублей, или 2,5% ВВП. При этом правительство РФ прогнозировало по итогам года показатель на уровне 1,6%. Дефицит бюджета в текущем году будет больше, чем прогнозировалось изначально, но не превысит 3% ВВП, заявил ранее в понедельник министр финансов России Антон Силуанов. Бюджет на 2027 год планировалось сократить до 1,2% ВВП. Однако Силуанов в понедельник отметил, что российские власти подготовили бюджет на следующий год с дефицитом около 2% ВВП. Московский финансовый форум-2026 проходит в понедельник в Центральном выставочном зале "Манеж". Это профессиональная площадка, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, антон силуанов, алексей заботкин, банк россии, минфин, ключевая ставка