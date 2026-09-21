Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки в 2027 году - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/stavka-873522301.html
В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки в 2027 году
В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки в 2027 году - 21.09.2026, ПРАЙМ
В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки в 2027 году
Сдвиг по траектории бюджетной политики не исключает снижения ключевой ставки Банка России в 2027 году, но это будет медленнее ожиданий в начале года, заявил... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:57+0300
2026-09-21T16:57+0300
финансы
банки
россия
антон силуанов
алексей заботкин
банк россии
минфин
ключевая ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cf451e22800dd523867fa9ab6382aa2.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Сдвиг по траектории бюджетной политики не исключает снижения ключевой ставки Банка России в 2027 году, но это будет медленнее ожиданий в начале года, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе Московского финансового форума. "Сдвиг траектории бюджетной политики, который был анонсирован правительством в начале лета, тоже является фактором, который поднимает траекторию ключевой ставки. Он не исключает пространство для снижения ключевой ставки в следующем году", – сказал он. "Даже новый прогноз (Банка России – ред.) предлагает, что ключевая ставка в следующем году будет в среднем ниже, чем она была в этом году. Но, конечно, траектория ее снижения будет несколько ниже, чем то, что виделось в начале этого года", – добавил зампред ЦБ. Он уточнил, что Банк России будет принимать решения по ключевой ставке исходя из фактически складывающихся обстоятельств."При высоких инфляционных ожиданиях очень важно не допустить раскручивание вторичных эффектов, ну, соответственно, вот с лета, например, с июня у нас несколько скорректировались и траектория решений, и коммуникация. &lt;...&gt; Но конечной задачей является, опять же, выйти на результат, который позволит нам получить твердую пятерку", — заключил он.По последнему – июльскому – прогнозу регулятора, средняя ключевая ставка за 2026 год составит 14,5-14,6%, а за 2027 год – 10,5-12,5%. По предварительным данным Минфина, дефицит бюджета в январе–августе составил 5,79 триллиона рублей, или 2,5% ВВП. При этом правительство РФ прогнозировало по итогам года показатель на уровне 1,6%. Дефицит бюджета в текущем году будет больше, чем прогнозировалось изначально, но не превысит 3% ВВП, заявил ранее в понедельник министр финансов России Антон Силуанов. Бюджет на 2027 год планировалось сократить до 1,2% ВВП. Однако Силуанов в понедельник отметил, что российские власти подготовили бюджет на следующий год с дефицитом около 2% ВВП. Московский финансовый форум-2026 проходит в понедельник в Центральном выставочном зале "Манеж". Это профессиональная площадка, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_59d486ecda092cfb429281d59a6bff7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, антон силуанов, алексей заботкин, банк россии, минфин, ключевая ставка
Финансы, Банки, РОССИЯ, Антон Силуанов, Алексей Заботкин, Банк России, Минфин, ключевая ставка
16:57 21.09.2026
 
В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки в 2027 году

Заботкин: возможное снижение ключевой ставки ЦБ в 2027 году будет медленнее ожиданий

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Сдвиг по траектории бюджетной политики не исключает снижения ключевой ставки Банка России в 2027 году, но это будет медленнее ожиданий в начале года, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе Московского финансового форума.
"Сдвиг траектории бюджетной политики, который был анонсирован правительством в начале лета, тоже является фактором, который поднимает траекторию ключевой ставки. Он не исключает пространство для снижения ключевой ставки в следующем году", – сказал он.
"Даже новый прогноз (Банка России – ред.) предлагает, что ключевая ставка в следующем году будет в среднем ниже, чем она была в этом году. Но, конечно, траектория ее снижения будет несколько ниже, чем то, что виделось в начале этого года", – добавил зампред ЦБ.
Он уточнил, что Банк России будет принимать решения по ключевой ставке исходя из фактически складывающихся обстоятельств.
"При высоких инфляционных ожиданиях очень важно не допустить раскручивание вторичных эффектов, ну, соответственно, вот с лета, например, с июня у нас несколько скорректировались и траектория решений, и коммуникация. <...> Но конечной задачей является, опять же, выйти на результат, который позволит нам получить твердую пятерку", — заключил он.
По последнему – июльскому – прогнозу регулятора, средняя ключевая ставка за 2026 год составит 14,5-14,6%, а за 2027 год – 10,5-12,5%.
По предварительным данным Минфина, дефицит бюджета в январе–августе составил 5,79 триллиона рублей, или 2,5% ВВП. При этом правительство РФ прогнозировало по итогам года показатель на уровне 1,6%. Дефицит бюджета в текущем году будет больше, чем прогнозировалось изначально, но не превысит 3% ВВП, заявил ранее в понедельник министр финансов России Антон Силуанов.
Бюджет на 2027 год планировалось сократить до 1,2% ВВП. Однако Силуанов в понедельник отметил, что российские власти подготовили бюджет на следующий год с дефицитом около 2% ВВП.
Московский финансовый форум-2026 проходит в понедельник в Центральном выставочном зале "Манеж". Это профессиональная площадка, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
 
ФинансыБанкиРОССИЯАнтон СилуановАлексей ЗаботкинБанк РоссииМинфинключевая ставка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала