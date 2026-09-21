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В ЦБ оценили вероятность изменения траектории ключевой ставки в октябре - 21.09.2026, ПРАЙМ
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В ЦБ оценили вероятность изменения траектории ключевой ставки в октябре
В ЦБ оценили вероятность изменения траектории ключевой ставки в октябре - 21.09.2026, ПРАЙМ
В ЦБ оценили вероятность изменения траектории ключевой ставки в октябре
Изменение траектории ключевой ставки в октябре из-за бюджетного фактора маловероятно, заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред Банка | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T17:54+0300
2026-09-21T17:54+0300
финансы
банки
алексей заботкин
антон силуанов
банк россии
минфин
ключевая ставка
россия
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Изменение траектории ключевой ставки в октябре из-за бюджетного фактора маловероятно, заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред Банка России Алексей Заботкин. "Озвученные министерством финансов на текущий момент проектировки бюджета несильно отличаются от того, что предполагает та траектория структурного первичного дефицита, которая заложена в качестве предпосылки базового прогноза по итогам июльского заседания совета директоров ЦБ. Именно из-за этого фактора (бюджета - ред.) действительно изменение траектории ставки маловероятно", - сказал он. По предварительным данным Минфина, дефицит бюджета в январе-августе составил 5,79 триллиона рублей, или 2,5% ВВП. При этом правительство РФ прогнозировало по итогам года показатель на уровне 1,6%. Дефицит бюджета в текущем году будет больше, чем прогнозировалось изначально, но не превысит 3% ВВП, заявил в понедельник министр финансов России Антон Силуанов.
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финансы, банки, алексей заботкин, антон силуанов, банк россии, минфин, ключевая ставка, россия
Финансы, Банки, Алексей Заботкин, Антон Силуанов, Банк России, Минфин, ключевая ставка, РОССИЯ
17:54 21.09.2026
 
В ЦБ оценили вероятность изменения траектории ключевой ставки в октябре

Заботкин: изменение траектории ключевой ставки в октябре из-за бюджета маловероятно

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Изменение траектории ключевой ставки в октябре из-за бюджетного фактора маловероятно, заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Озвученные министерством финансов на текущий момент проектировки бюджета несильно отличаются от того, что предполагает та траектория структурного первичного дефицита, которая заложена в качестве предпосылки базового прогноза по итогам июльского заседания совета директоров ЦБ. Именно из-за этого фактора (бюджета - ред.) действительно изменение траектории ставки маловероятно", - сказал он.
По предварительным данным Минфина, дефицит бюджета в январе-августе составил 5,79 триллиона рублей, или 2,5% ВВП. При этом правительство РФ прогнозировало по итогам года показатель на уровне 1,6%. Дефицит бюджета в текущем году будет больше, чем прогнозировалось изначально, но не превысит 3% ВВП, заявил в понедельник министр финансов России Антон Силуанов.
 
ФинансыБанкиАлексей ЗаботкинАнтон СилуановБанк РоссииМинфинключевая ставкаРОССИЯ
 
 
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