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Суд взыскал с "Томской топливной компании" 130 миллионов рублей
Суд взыскал с "Томской топливной компании" 130 миллионов рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с "Томской топливной компании" 130 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы по иску компании "РИ-Инвест", владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода (прежнее название – Антипинский НПЗ), взыскал 130... | 21.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску компании "РИ-Инвест", владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода (прежнее название – Антипинский НПЗ), взыскал 130 миллионов рублей с "Томской топливной компании" (ТТК), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Иск был заявлен о взыскании неустойки за несвоевременную оплату по договору поставки нефтепродуктов. Изначально истец требовал взыскать с ответчика около 424 миллионов рублей. В понедельник он уменьшил сумму иска, однако новый размер требований не озвучил. В июле ТТК представила в суд свой контррасчет. Тогда ее представитель заявил, что "сумма снизилась намного – до 300 миллионов". Арбитражный суд Тюменской области в 2019 году признал Антипинский НПЗ, который раньше был основным активом группы "Новый поток" бизнесмена Дмитрия Мазурова, банкротом, но завод продолжил свою работу. Имущественный комплекс НПЗ в рамках конкурсного производства в 2021 году был продан компании "Русинвест" (сейчас - "РИ-Инвест"), предложившей на торгах за него около 111 миллиардов рублей. "Томская топливная компания", как сообщает ее сайт, - эксклюзивный партнер в сфере поставки сырья и сбыта продукции переработки нефти таких предприятий, как Марийский НПЗ, "Томскнефтепереработка" и Тюменский НПЗ.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Мазуров, Антипинский НПЗ, НПЗ, Марийский НПЗ
Суд взыскал с "Томской топливной компании" 130 миллионов рублей
Суд взыскал с "Томской топливной компании" 130 миллионов рублей в пользу Тюменского НПЗ
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску компании "РИ-Инвест", владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода (прежнее название – Антипинский НПЗ), взыскал 130 миллионов рублей с "Томской топливной компании" (ТТК), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Иск был заявлен о взыскании неустойки за несвоевременную оплату по договору поставки нефтепродуктов. Изначально истец требовал взыскать с ответчика около 424 миллионов рублей. В понедельник он уменьшил сумму иска, однако новый размер требований не озвучил.
В июле ТТК представила в суд свой контррасчет. Тогда ее представитель заявил, что "сумма снизилась намного – до 300 миллионов".
Арбитражный суд Тюменской области в 2019 году признал Антипинский НПЗ, который раньше был основным активом группы "Новый поток" бизнесмена Дмитрия Мазурова, банкротом, но завод продолжил свою работу. Имущественный комплекс НПЗ в рамках конкурсного производства в 2021 году был продан компании "Русинвест" (сейчас - "РИ-Инвест"), предложившей на торгах за него около 111 миллиардов рублей.
"Томская топливная компания", как сообщает ее сайт, - эксклюзивный партнер в сфере поставки сырья и сбыта продукции переработки нефти таких предприятий, как Марийский НПЗ, "Томскнефтепереработка" и Тюменский НПЗ.