Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд взыскал с "Томской топливной компании" 130 миллионов рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/sud-873505592.html
Суд взыскал с "Томской топливной компании" 130 миллионов рублей
Суд взыскал с "Томской топливной компании" 130 миллионов рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с "Томской топливной компании" 130 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы по иску компании "РИ-Инвест", владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода (прежнее название – Антипинский НПЗ), взыскал 130... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T12:03+0300
2026-09-21T12:10+0300
бизнес
россия
москва
дмитрий мазуров
антипинский нпз
нпз
марийский нпз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873505592.jpg?1789981852
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску компании "РИ-Инвест", владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода (прежнее название – Антипинский НПЗ), взыскал 130 миллионов рублей с "Томской топливной компании" (ТТК), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Иск был заявлен о взыскании неустойки за несвоевременную оплату по договору поставки нефтепродуктов. Изначально истец требовал взыскать с ответчика около 424 миллионов рублей. В понедельник он уменьшил сумму иска, однако новый размер требований не озвучил. В июле ТТК представила в суд свой контррасчет. Тогда ее представитель заявил, что "сумма снизилась намного – до 300 миллионов". Арбитражный суд Тюменской области в 2019 году признал Антипинский НПЗ, который раньше был основным активом группы "Новый поток" бизнесмена Дмитрия Мазурова, банкротом, но завод продолжил свою работу. Имущественный комплекс НПЗ в рамках конкурсного производства в 2021 году был продан компании "Русинвест" (сейчас - "РИ-Инвест"), предложившей на торгах за него около 111 миллиардов рублей. "Томская топливная компания", как сообщает ее сайт, - эксклюзивный партнер в сфере поставки сырья и сбыта продукции переработки нефти таких предприятий, как Марийский НПЗ, "Томскнефтепереработка" и Тюменский НПЗ.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, дмитрий мазуров, антипинский нпз, нпз, марийский нпз
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Мазуров, Антипинский НПЗ, НПЗ, Марийский НПЗ
12:03 21.09.2026 (обновлено: 12:10 21.09.2026)
 
Суд взыскал с "Томской топливной компании" 130 миллионов рублей

Суд взыскал с "Томской топливной компании" 130 миллионов рублей в пользу Тюменского НПЗ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску компании "РИ-Инвест", владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода (прежнее название – Антипинский НПЗ), взыскал 130 миллионов рублей с "Томской топливной компании" (ТТК), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Иск был заявлен о взыскании неустойки за несвоевременную оплату по договору поставки нефтепродуктов. Изначально истец требовал взыскать с ответчика около 424 миллионов рублей. В понедельник он уменьшил сумму иска, однако новый размер требований не озвучил.
В июле ТТК представила в суд свой контррасчет. Тогда ее представитель заявил, что "сумма снизилась намного – до 300 миллионов".
Арбитражный суд Тюменской области в 2019 году признал Антипинский НПЗ, который раньше был основным активом группы "Новый поток" бизнесмена Дмитрия Мазурова, банкротом, но завод продолжил свою работу. Имущественный комплекс НПЗ в рамках конкурсного производства в 2021 году был продан компании "Русинвест" (сейчас - "РИ-Инвест"), предложившей на торгах за него около 111 миллиардов рублей.
"Томская топливная компания", как сообщает ее сайт, - эксклюзивный партнер в сфере поставки сырья и сбыта продукции переработки нефти таких предприятий, как Марийский НПЗ, "Томскнефтепереработка" и Тюменский НПЗ.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАДмитрий МазуровАнтипинский НПЗНПЗМарийский НПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала