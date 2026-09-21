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Суд отложил на месяц иск ФАС к "Аксельфарму" на 41 миллион рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Суд отложил на месяц иск ФАС к "Аксельфарму" на 41 миллион рублей
Суд отложил на месяц иск ФАС к "Аксельфарму" на 41 миллион рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ
Суд отложил на месяц иск ФАС к "Аксельфарму" на 41 миллион рублей
Арбитражный суд Москвы отложил на 21 октября рассмотрение иска Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России к крупному производителю лекарств "Аксельфарм" о... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T12:27+0300
2026-09-21T12:35+0300
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 21 октября рассмотрение иска Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России к крупному производителю лекарств "Аксельфарм" о взыскании около 41 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. ФАС, рассмотрев в 2024 году обращение американской компании Pfizer и связанных с ней структур, пришла к выводу, что "Аксельфарм" вводом в оборот своего дженерика "Бозутиниб" нарушил действовавший до сентября 2024 года патент Pfizer, которая поставляет на российский рынок препарат "Бозулиф" с тем же действующим веществом. Ведомство признало "Аксельфарм" нарушителем закона о защите конкуренции и предписало ему перечислить в федеральный бюджет около 41 миллиона рублей дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства. В мае этого года ФАС обратилась с этим иском к компании. Суд в понедельник отложил слушания по своей инициативе. Всего арбитражный суд Москвы сейчас рассматривает четыре иска ФАС к "Аксельфарму" на общую сумму около 2,1 миллиарда рублей.
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192
40
192
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5
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бизнес, россия, москва, pfizer
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Pfizer
12:27 21.09.2026 (обновлено: 12:35 21.09.2026)
 
Суд отложил на месяц иск ФАС к "Аксельфарму" на 41 миллион рублей

Суд отложил на 21 октября рассмотрение иска ФАС к "Аксельфарму" на 41 миллион рублей

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 21 октября рассмотрение иска Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России к крупному производителю лекарств "Аксельфарм" о взыскании около 41 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
ФАС, рассмотрев в 2024 году обращение американской компании Pfizer и связанных с ней структур, пришла к выводу, что "Аксельфарм" вводом в оборот своего дженерика "Бозутиниб" нарушил действовавший до сентября 2024 года патент Pfizer, которая поставляет на российский рынок препарат "Бозулиф" с тем же действующим веществом.
Ведомство признало "Аксельфарм" нарушителем закона о защите конкуренции и предписало ему перечислить в федеральный бюджет около 41 миллиона рублей дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства.
В мае этого года ФАС обратилась с этим иском к компании. Суд в понедельник отложил слушания по своей инициативе.
Всего арбитражный суд Москвы сейчас рассматривает четыре иска ФАС к "Аксельфарму" на общую сумму около 2,1 миллиарда рублей.
 
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