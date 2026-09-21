https://1prime.ru/20260921/sud-873511830.html
Суд рассмотрит спор китайской Hisense и корейской LG после Нового года
Суд рассмотрит спор китайской Hisense и корейской LG после Нового года - 21.09.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит спор китайской Hisense и корейской LG после Нового года
Суд по интеллектуальным правам отложил на 11 января рассмотрение иска китайского производителя электроники Hisense International, который просит прекратить... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:49+0300
2026-09-21T13:49+0300
2026-09-21T13:54+0300
бизнес
lg electronics
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отложил на 11 января рассмотрение иска китайского производителя электроники Hisense International, который просит прекратить правовую охрану в России товарного знака XСanvas, принадлежащего южнокорейской LG Electronics, говорится в материалах, изученных РИА Новости. LG Electronics зарегистрировала свой бренд в 2003 году для таких товаров единственного класса, как телевизоры, телевизоры с плазменными панелями, телевизоры проекционные, жидкокристаллические дисплеи телевизоров, мониторы и электронно-лучевые трубки. По мнению Hisense, правообладатель свой товарный знак в России сейчас не использует. Иск китайской компании к LG Electronics поступил в суд 18 февраля, предварительные слушания по нему прошли 21 сентября.
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бизнес, lg electronics
Суд рассмотрит спор китайской Hisense и корейской LG после Нового года
Суд 11 января рассмотрит иск китайского производителя электроники Hisense к корейской LG
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отложил на 11 января рассмотрение иска китайского производителя электроники Hisense International, который просит прекратить правовую охрану в России товарного знака XСanvas, принадлежащего южнокорейской LG Electronics, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
LG Electronics зарегистрировала свой бренд в 2003 году для таких товаров единственного класса, как телевизоры, телевизоры с плазменными панелями, телевизоры проекционные, жидкокристаллические дисплеи телевизоров, мониторы и электронно-лучевые трубки.
По мнению Hisense, правообладатель свой товарный знак в России сейчас не использует.
Иск китайской компании к LG Electronics поступил в суд 18 февраля, предварительные слушания по нему прошли 21 сентября.