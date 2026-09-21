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Суд рассмотрит спор китайской Hisense и корейской LG после Нового года

Суд рассмотрит спор китайской Hisense и корейской LG после Нового года - 21.09.2026, ПРАЙМ

Суд рассмотрит спор китайской Hisense и корейской LG после Нового года

Суд по интеллектуальным правам отложил на 11 января рассмотрение иска китайского производителя электроники Hisense International, который просит прекратить... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:49+0300

2026-09-21T13:49+0300

2026-09-21T13:54+0300

бизнес

lg electronics

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отложил на 11 января рассмотрение иска китайского производителя электроники Hisense International, который просит прекратить правовую охрану в России товарного знака XСanvas, принадлежащего южнокорейской LG Electronics, говорится в материалах, изученных РИА Новости. LG Electronics зарегистрировала свой бренд в 2003 году для таких товаров единственного класса, как телевизоры, телевизоры с плазменными панелями, телевизоры проекционные, жидкокристаллические дисплеи телевизоров, мониторы и электронно-лучевые трубки. По мнению Hisense, правообладатель свой товарный знак в России сейчас не использует. Иск китайской компании к LG Electronics поступил в суд 18 февраля, предварительные слушания по нему прошли 21 сентября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, lg electronics