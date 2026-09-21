Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отклонил иск Соцфонда к посольству Литвы ввиду уплаты ответчиком штрафа - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/sud-873522643.html
Суд отклонил иск Соцфонда к посольству Литвы ввиду уплаты ответчиком штрафа
Суд отклонил иск Соцфонда к посольству Литвы ввиду уплаты ответчиком штрафа - 21.09.2026, ПРАЙМ
Суд отклонил иск Соцфонда к посольству Литвы ввиду уплаты ответчиком штрафа
Арбитражный суд Москвы отклонил иск отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области, в котором оно просило взыскать 5,4... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T17:04+0300
2026-09-21T17:05+0300
бизнес
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873522643.jpg?1789999521
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области, в котором оно просило взыскать 5,4 тысячи рублей штрафа с посольства Литовской республики, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Заявление "о взыскании обязательных платежей и санкций" поступило в суд 22 июля. "В удовлетворении требований, с учетом оплаты штрафа платежным поручением от 16.07.2026 г. № 129 на сумму 5400 руб., - отказать", - сказано в резолютивной части решения суда. Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Полный текст решения пока не изготовлен.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы
Бизнес, Финансы
17:04 21.09.2026 (обновлено: 17:05 21.09.2026)
 

Суд отклонил иск Соцфонда к посольству Литвы ввиду уплаты ответчиком штрафа

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области, в котором оно просило взыскать 5,4 тысячи рублей штрафа с посольства Литовской республики, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Заявление "о взыскании обязательных платежей и санкций" поступило в суд 22 июля.
"В удовлетворении требований, с учетом оплаты штрафа платежным поручением от 16.07.2026 г. № 129 на сумму 5400 руб., - отказать", - сказано в резолютивной части решения суда.
Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Полный текст решения пока не изготовлен.
 
БизнесФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала