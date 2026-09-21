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Суд отклонил иск Соцфонда к посольству Литвы ввиду уплаты ответчиком штрафа

Суд отклонил иск Соцфонда к посольству Литвы ввиду уплаты ответчиком штрафа - 21.09.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил иск Соцфонда к посольству Литвы ввиду уплаты ответчиком штрафа

Арбитражный суд Москвы отклонил иск отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области, в котором оно просило взыскать 5,4... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T17:04+0300

2026-09-21T17:04+0300

2026-09-21T17:05+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области, в котором оно просило взыскать 5,4 тысячи рублей штрафа с посольства Литовской республики, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Заявление "о взыскании обязательных платежей и санкций" поступило в суд 22 июля. "В удовлетворении требований, с учетом оплаты штрафа платежным поручением от 16.07.2026 г. № 129 на сумму 5400 руб., - отказать", - сказано в резолютивной части решения суда. Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Полный текст решения пока не изготовлен.

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