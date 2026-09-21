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Суд отклонил жалобы экс-главы Промсвязьбанка и его соответчиков

Суд отклонил жалобы экс-главы Промсвязьбанка и его соответчиков - 21.09.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил жалобы экс-главы Промсвязьбанка и его соответчиков

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы бывшего председателя правления и одного из экс-бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева и двоих его... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T22:15+0300

2026-09-21T22:15+0300

2026-09-21T22:15+0300

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы бывшего председателя правления и одного из экс-бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева и двоих его соответчиков на взыскание с них по иску банка "Траст" убытков, связанных с необходимостью санации "АВБ Банка" (Автовазбанк). Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, апелляционный суд в понедельник оставил без изменения июльское решение арбитражного суда Москвы. Жалобы подавали Ананьев, экс-совладелец "АВБ Банка" Николай Таран и Олег Вдовин, президент "АВБ Банка" с декабря 2015 по апрель 2018 года. Кроме них убытки были солидарно взысканы еще и с Алексея Ананьева, второго экс-бенефициара и бывшего председателя совета директоров ПСБ, но он решение не обжаловал. Разбирательство проходит в закрытом режиме. Точная сумма взысканных убытков пока неизвестна. Суды рассматривают дело повторно. При первом рассмотрении арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требования к Ананьевым и Тарану, взыскав с них около 113,1 миллиарда рублей, требования к Вдовину отклонил. Сумма иска была рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую он выделяет средства через Фонд консолидации банковского сектора. Решение утвердила апелляция, но арбитражный суд Московского округа в апреле 2025 года судебные акты отменил и отправил дело на новое рассмотрение. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства, при повторном рассмотрении истец снизил сумму иска до размера убытков, причиненных сделками, одобренными и совершенными ответчиками. Суд первой инстанции уточненные требования полностью удовлетворил, однако собеседник агентства отказался сообщить взысканную с ответчиков сумму. Автовазбанк был основан в 1988 году. Одним из его учредителей стал "АвтоВАЗ". В июле 2015 года ЦБ РФ передал "АВБ Банк" на санацию Промсвязьбанку Ананьевых. В декабре 2017 года санация потребовалась уже самому ПСБ, Автовазбанк отошел "Трасту". С апреля 2018 года Банк России в рамках второй санации в качестве помощи "АВБ Банку" предоставил денежные средства в форме депозитов на сумму 352,5 миллиарда рублей и средства на докапитализацию в размере около 350 миллионов рублей. Поданный в апреле 2021 года иск "Траста" о взыскании убытков, причиненных санацией "АВБ Банка" за счет государства, адресован бывшим контролирующим лицам этого кредитного учреждения.

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