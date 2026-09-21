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Бюджет получит около 50 миллиардов рублей от лицензирования табака

Бюджет получит около 50 миллиардов рублей от лицензирования табака - 21.09.2026, ПРАЙМ

Бюджет получит около 50 миллиардов рублей от лицензирования табака

Минфин ожидает дополнительные доходы бюджета РФ в 2027 году от лицензирования табачной и никотиносодержащей продукции в размере около 50 миллиардов рублей,... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:05+0300

2026-09-21T13:05+0300

2026-09-21T13:05+0300

финансы

бизнес

россия

дмитрий григоренко

минфин

бюджет

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин ожидает дополнительные доходы бюджета РФ в 2027 году от лицензирования табачной и никотиносодержащей продукции в размере около 50 миллиардов рублей, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Сейчас мы планируем, что лицензирование в опте и в рознице табачной и никотиносодержащей продукции даст нам дополнительные доходы порядка 50 миллиардов рублей", - сказал Сазанов на Московском финансовом форуме (МФФ) в ходе сессии "Лицензирование оптовой и розничной торговли - инструмент "обеления" табачного рынка". "Мы планируем эти деньги в 2027 году. Соответственно, по нашим оценкам, доля теневого оборота должна составить порядка 6-7%. То есть должно быть падение в полтора-два раза, если все заработает как планируется", - добавил он. Сазанов подчеркнул, что это касается табачной продукции и нагреваемого табака. "В отношении вейпов доля нелегального рынка существенно выше, и мы будем смотреть, как локальные запреты будут работать", - сказал он. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении лицензирования розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. В частности, с 1 марта 2027 года будет запрещено торговать оптом и в розницу без лицензии, а также принимать на хранение табачную и никотинсодержащую продукцию, сырье для нее от организаций и ИП, не имеющих такой лицензии. С 1 сентября 2027 года начнут применяться положения об использовании информационной системы мониторинга для обмена документами с лицензирующим органом. Лицензирование позволит сделать рынок табачной и никотинсодержащей продукции более прозрачным, сократить долю нелегального оборота и оградить несовершеннолетних от табака и вейпов, ранее поясняли журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для тее регулирования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, россия, дмитрий григоренко, минфин, бюджет