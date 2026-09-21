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Telegram за выходные заблокировал 65,8 тысячи групп и каналов - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Telegram за выходные заблокировал 65,8 тысячи групп и каналов
Telegram за выходные заблокировал 65,8 тысячи групп и каналов - 21.09.2026, ПРАЙМ
Telegram за выходные заблокировал 65,8 тысячи групп и каналов
Telegram по итогам воскресенье заблокировал 65,8 тысячи групп и каналов, что стало минимумом с 16 августа, следует из статистики мессенджера, с которой... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T07:30+0300
2026-09-21T07:30+0300
технологии
павел дуров
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Telegram по итогам воскресенье заблокировал 65,8 тысячи групп и каналов, что стало минимумом с 16 августа, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, мессенджер заблокировал за воскресенье 65 786 групп и каналов. Меньше показатель был 16 августа - 65 517 групп и каналов. Суммарно за выходные мессенджер заблокировал 141 919 групп и каналов, из них 247 сообществ, "связанных с терроризмом". С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 26 172 296, из них 177 627 сообществ, "связанных с терроризмом". Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом. Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
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192
40
192
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5
4.7
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технологии, павел дуров, telegram, вконтакте
Технологии, Павел Дуров, Telegram, ВКонтакте
07:30 21.09.2026
 
Telegram за выходные заблокировал 65,8 тысячи групп и каналов

Telegram за сутки заблокировал 65,8 тысячи групп и каналов, став минимумом с 16 августа

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Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Telegram по итогам воскресенье заблокировал 65,8 тысячи групп и каналов, что стало минимумом с 16 августа, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, мессенджер заблокировал за воскресенье 65 786 групп и каналов. Меньше показатель был 16 августа - 65 517 групп и каналов.
Суммарно за выходные мессенджер заблокировал 141 919 групп и каналов, из них 247 сообществ, "связанных с терроризмом".
С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 26 172 296, из них 177 627 сообществ, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
 
ТехнологииПавел ДуровTelegramВКонтакте
 
 
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