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Telegram за выходные заблокировал 65,8 тысячи групп и каналов
Telegram за выходные заблокировал 65,8 тысячи групп и каналов - 21.09.2026, ПРАЙМ
Telegram за выходные заблокировал 65,8 тысячи групп и каналов
Telegram по итогам воскресенье заблокировал 65,8 тысячи групп и каналов, что стало минимумом с 16 августа, следует из статистики мессенджера, с которой... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T07:30+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Telegram по итогам воскресенье заблокировал 65,8 тысячи групп и каналов, что стало минимумом с 16 августа, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, мессенджер заблокировал за воскресенье 65 786 групп и каналов. Меньше показатель был 16 августа - 65 517 групп и каналов. Суммарно за выходные мессенджер заблокировал 141 919 групп и каналов, из них 247 сообществ, "связанных с терроризмом". С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 26 172 296, из них 177 627 сообществ, "связанных с терроризмом". Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом. Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
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технологии, павел дуров, telegram, вконтакте
Технологии, Павел Дуров, Telegram, ВКонтакте
Telegram за выходные заблокировал 65,8 тысячи групп и каналов
Telegram за сутки заблокировал 65,8 тысячи групп и каналов, став минимумом с 16 августа
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Telegram по итогам воскресенье заблокировал 65,8 тысячи групп и каналов, что стало минимумом с 16 августа, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, мессенджер заблокировал за воскресенье 65 786 групп и каналов. Меньше показатель был 16 августа - 65 517 групп и каналов.
Суммарно за выходные мессенджер заблокировал 141 919 групп и каналов, из них 247 сообществ, "связанных с терроризмом".
С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 26 172 296, из них 177 627 сообществ, "связанных с терроризмом".
Telegram
отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым
, основателем соцсети "ВКонтакте
". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.