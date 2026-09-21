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Французский министр заявил, что власти не будут снижать налоги на топливо - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Французский министр заявил, что власти не будут снижать налоги на топливо
Французский министр заявил, что власти не будут снижать налоги на топливо - 21.09.2026, ПРАЙМ
Французский министр заявил, что власти не будут снижать налоги на топливо
Власти Франции не планируют понижать налоги на топливо, несмотря на рекордные цены на него на заправках, заявил в понедельник глава минфина страны Ролан Лескюр. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T12:06+0300
2026-09-21T12:06+0300
мировая экономика
франция
иран
топливо
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ПАРИЖ, 21 сен – ПРАЙМ. Власти Франции не планируют понижать налоги на топливо, несмотря на рекордные цены на него на заправках, заявил в понедельник глава минфина страны Ролан Лескюр. Ранее кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предупредила о риске застопоривания экономики, если нынешние налоги на топливо не будут снижены. Ее партия выступает за снижение НДС на топливо c 20% до 5,5%. "Очень вероятно, что с 1 октября (наиболее затронутым французам – ред.) будет оказана дополнительная поддержка, но чего не будет, так это всеобщего снижения налогов, - сказал министр в интервью радиостанции France Inter. По его словам, снижение цен на топливо за 20 евроцентов за счет понижения акцизов обойдется казне более чем в девять миллиардов евро. Франция не может выделить такие средства на фоне дефицита бюджета, который властям так и не удастся сократить до запланированных 5% в 2026 году, добавил он. В воскресенье стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. Средняя цена на бензин составляет 2,2 евро, что также значительно выше, чем до начала топливного кризиса. Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время.
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мировая экономика, франция, иран, топливо
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ИРАН, топливо
12:06 21.09.2026
 
Французский министр заявил, что власти не будут снижать налоги на топливо

Лескюр: власти Франции не намерены снижать налоги на топливо, несмотря на рекордные цены

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ПАРИЖ, 21 сен – ПРАЙМ. Власти Франции не планируют понижать налоги на топливо, несмотря на рекордные цены на него на заправках, заявил в понедельник глава минфина страны Ролан Лескюр.
Ранее кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предупредила о риске застопоривания экономики, если нынешние налоги на топливо не будут снижены. Ее партия выступает за снижение НДС на топливо c 20% до 5,5%.
"Очень вероятно, что с 1 октября (наиболее затронутым французам – ред.) будет оказана дополнительная поддержка, но чего не будет, так это всеобщего снижения налогов, - сказал министр в интервью радиостанции France Inter.
По его словам, снижение цен на топливо за 20 евроцентов за счет понижения акцизов обойдется казне более чем в девять миллиардов евро. Франция не может выделить такие средства на фоне дефицита бюджета, который властям так и не удастся сократить до запланированных 5% в 2026 году, добавил он.
В воскресенье стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. Средняя цена на бензин составляет 2,2 евро, что также значительно выше, чем до начала топливного кризиса.
Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время.
 
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