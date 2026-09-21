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Власти и нефтяники обсудили меры по снабжению регионов топливом - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Власти и нефтяники обсудили меры по снабжению регионов топливом
Власти и нефтяники обсудили меры по снабжению регионов топливом - 21.09.2026, ПРАЙМ
Власти и нефтяники обсудили меры по снабжению регионов топливом
Власти России и нефтяные компании обсудили меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года, сообщило правительство РФ. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:40+0300
2026-09-21T15:09+0300
россия
александр новак
сергей цивилев
госдума
минсельхоз
топливо
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Власти России и нефтяные компании обсудили меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года, сообщило правительство РФ.Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием министра энергетики Сергея Цивилева, представителей Госдумы, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний и глав регионов."Отраслевые компании проинформировали о выполнении ранее данных поручений. В частности, обсуждались поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы, исполнение обязательств по северному завозу, а также меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года", - говорится в сообщении.В ходе совещания Минэнерго представило доклад о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, уровне запасов топлива и загрузке производственных мощностей.Отдельное внимание участники штаба уделили вопросам обеспечения топливом республик Тува, Хакасия и Саха (Якутия), Новосибирской области и Красноярского края. Представители региональных органов власти доложили о работе автозаправочной инфраструктуры, ходе поставок необходимых ресурсов в субъекты, в том числе в рамках северного завоза.По итогам совещания Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению стабильного снабжения субъектов."Отдельно отмечена необходимость при формировании долгосрочных решений учитывать возможные риск-сценарии, которые должны предусматривать своевременные меры реагирования, включая увеличение производства нефтепродуктов и корректировку объемов импорта топлива", - добавляется в сообщении.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
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40
россия, александр новак, сергей цивилев, госдума, минсельхоз, топливо
РОССИЯ, Александр Новак, Сергей Цивилев, Госдума, Минсельхоз, топливо
14:40 21.09.2026 (обновлено: 15:09 21.09.2026)
 
Власти и нефтяники обсудили меры по снабжению регионов топливом

Власти и нефтяники обсудили меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже 2025-го

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Власти России и нефтяные компании обсудили меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием министра энергетики Сергея Цивилева, представителей Госдумы, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний и глав регионов.
"Отраслевые компании проинформировали о выполнении ранее данных поручений. В частности, обсуждались поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы, исполнение обязательств по северному завозу, а также меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года", - говорится в сообщении.
В ходе совещания Минэнерго представило доклад о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, уровне запасов топлива и загрузке производственных мощностей.
Отдельное внимание участники штаба уделили вопросам обеспечения топливом республик Тува, Хакасия и Саха (Якутия), Новосибирской области и Красноярского края. Представители региональных органов власти доложили о работе автозаправочной инфраструктуры, ходе поставок необходимых ресурсов в субъекты, в том числе в рамках северного завоза.
По итогам совещания Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению стабильного снабжения субъектов.
"Отдельно отмечена необходимость при формировании долгосрочных решений учитывать возможные риск-сценарии, которые должны предусматривать своевременные меры реагирования, включая увеличение производства нефтепродуктов и корректировку объемов импорта топлива", - добавляется в сообщении.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
 
РОССИЯАлександр НовакСергей ЦивилевГосдумаМинсельхозтопливо
 
 
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