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Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе вырос на 19,1%

Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе вырос на 19,1% - 21.09.2026, ПРАЙМ

Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе вырос на 19,1%

Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2026 года составил более 2 миллиардов долларов, увеличившись на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T12:51+0300

2026-09-21T12:51+0300

2026-09-21T12:51+0300

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мировая экономика

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турция

китай

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ТБИЛИСИ, 21 сен — ПРАЙМ. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2026 года составил более 2 миллиардов долларов, увеличившись на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии. Согласно статистическим данным, Россия за отчетный период поставила в Грузию товаров на сумму около 1,5 миллиардов долларов, что на 24,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Экспорт грузинских товаров в Россию вырос на 4,1% и составил 500,7 миллионов долларов. Россия заняла третье место среди крупнейших внешнеторговых партнеров Грузии с долей 11,3%. Первые позиции занимают Турция с товарооборотом в 2,25 миллиарда долларов и Китай - около 2,04 миллиарда долларов. В целом внешнеторговый оборот Грузии за январь-август 2026 года составил 17,93 миллиарда долларов, увеличившись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт Грузии вырос на 22,1% и достиг 5,42 миллиарда долларов, тогда как импорт увеличился на 3,4% - до 12,5 миллиардов долларов. Отрицательное торговое сальдо страны составило 7,08 миллиарда долларов, или 39,5% от общего внешнеторгового оборота. Доля десяти крупнейших торговых партнеров Грузии в общем объеме внешней торговли составила 65,7%. Помимо Турции, Китая и России, в их число вошли США, Азербайджан, Германия и Армения.

грузия

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россия, мировая экономика, грузия, турция, китай