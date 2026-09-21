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"Какой позор!" Трамп призвал завершить украинский конфликт
"Какой позор!" Трамп призвал завершить украинский конфликт - 21.09.2026, ПРАЙМ
"Какой позор!" Трамп призвал завершить украинский конфликт
Украинский конфликт необходимо завершить, так как от него страдает весь мир, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T15:22+0300
2026-09-21T15:22+0300
2026-09-21T15:22+0300
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ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Украинский конфликт необходимо завершить, так как от него страдает весь мир, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. Эта нелепая и нескончаемая война на Украине должна быть прекращена. Весь мир страдает от этого... Какой позор!" - написал он в соцсети Truth Social.
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"Какой позор!" Трамп призвал завершить украинский конфликт
Трамп: весь мир страдает от нелепой войны на Украине, которую нужно прекращать