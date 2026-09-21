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"Какой позор!" Трамп призвал завершить украинский конфликт

"Какой позор!" Трамп призвал завершить украинский конфликт - 21.09.2026, ПРАЙМ

"Какой позор!" Трамп призвал завершить украинский конфликт

Украинский конфликт необходимо завершить, так как от него страдает весь мир, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T15:22+0300

2026-09-21T15:22+0300

2026-09-21T15:22+0300

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ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Украинский конфликт необходимо завершить, так как от него страдает весь мир, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. Эта нелепая и нескончаемая война на Украине должна быть прекращена. Весь мир страдает от этого... Какой позор!" - написал он в соцсети Truth Social.

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мировая экономика, общество , сша, украина, дональд трамп, россия