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СМИ: Трамп предложил ближневосточным странам инвестировать $5 млрд
СМИ: Трамп предложил ближневосточным странам инвестировать $5 млрд - 21.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: Трамп предложил ближневосточным странам инвестировать $5 млрд
Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать 5 миллиардов долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T23:09+0300
2026-09-21T23:09+0300
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ВАШИНГТОН, 21 сен — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать 5 миллиардов долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в ходе войны с Ираном, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа предложила инвестировать 5 миллиардов долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в ходе войны с Ираном, и снизить их зависимость от Ормузского пролива при транспортировке нефти и газа", — сообщает газета.
По данным Wall Street Journal, Вашингтон намерен добиваться соразмерного взноса от восьми ближневосточных партнеров — Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта, Омана, Ирака и Иордании. Целью является создание инвестиционного фонда объемом 10 миллиардов долларов.
"Обсуждение фонда продолжается, и условия соглашения могут измениться … Пока неясно, когда и присоединятся ли вообще к инициативе другие страны", — пишет газета.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
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мировая экономика, иран, сша, ближний восток, дональд трамп
Мировая экономика, ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп
СМИ: Трамп предложил ближневосточным странам инвестировать $5 млрд
WSJ: Трамп предложил ближневосточным странам $5 млрд для восстановления инфраструктуры
ВАШИНГТОН, 21 сен — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать 5 миллиардов долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в ходе войны с Ираном, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа предложила инвестировать 5 миллиардов долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в ходе войны с Ираном, и снизить их зависимость от Ормузского пролива при транспортировке нефти и газа", — сообщает газета.
По данным Wall Street Journal, Вашингтон намерен добиваться соразмерного взноса от восьми ближневосточных партнеров — Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта, Омана, Ирака и Иордании. Целью является создание инвестиционного фонда объемом 10 миллиардов долларов.
"Обсуждение фонда продолжается, и условия соглашения могут измениться … Пока неясно, когда и присоединятся ли вообще к инициативе другие страны", — пишет газета.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.