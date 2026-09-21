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ЦБ обяжет банки учитывать долги россиян по ЖКХ и алиментам

ЦБ обяжет банки учитывать долги россиян по ЖКХ и алиментам - 21.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ обяжет банки учитывать долги россиян по ЖКХ и алиментам

Центробанк планирует обязать банки учитывать долги россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки заемщика,... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T09:55+0300

2026-09-21T09:55+0300

2026-09-21T09:55+0300

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Центробанк планирует обязать банки учитывать долги россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки заемщика, следует из проекта "Основных направлений развития финансового рынка" Банка России на 2027–2029 годы. Как отмечается в документе, повысить качество оценки показателя долговой нагрузки (ПДН) позволяет использование информации, содержащейся в Бюро кредитных историй (БКИ) за счет полного учета действующих кредитных обязательств заемщика. "С целью расширения перечня используемых при оценке ПДН данных планируется предусмотреть передачу в БКИ сведений о задолженности физических лиц по неисполненным обязательствам имущественного характера, в отношении которых открыто исполнительное производство, и обязанность кредиторов учитывать такие сведения в расчете ПДН", – говорится в материалах регулятора. Уточняется, что речь идет в том числе о внесении платежей за жилое помещение, коммунальные услуги, услуги связи, алиментные обязательства. Также предусмотрено требование к кредиторам включать в расчет долговой нагрузки заемщика платежи по договорам рассрочки от застройщика на приобретение недвижимого имущества.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, банк россии, бки