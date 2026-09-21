Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ обяжет банки учитывать долги россиян по ЖКХ и алиментам - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/tsb-873497799.html
ЦБ обяжет банки учитывать долги россиян по ЖКХ и алиментам
ЦБ обяжет банки учитывать долги россиян по ЖКХ и алиментам - 21.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ обяжет банки учитывать долги россиян по ЖКХ и алиментам
Центробанк планирует обязать банки учитывать долги россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки заемщика,... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T09:55+0300
2026-09-21T09:55+0300
банки
финансы
россия
банк россии
бки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873497799.jpg?1789973732
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Центробанк планирует обязать банки учитывать долги россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки заемщика, следует из проекта "Основных направлений развития финансового рынка" Банка России на 2027–2029 годы. Как отмечается в документе, повысить качество оценки показателя долговой нагрузки (ПДН) позволяет использование информации, содержащейся в Бюро кредитных историй (БКИ) за счет полного учета действующих кредитных обязательств заемщика. "С целью расширения перечня используемых при оценке ПДН данных планируется предусмотреть передачу в БКИ сведений о задолженности физических лиц по неисполненным обязательствам имущественного характера, в отношении которых открыто исполнительное производство, и обязанность кредиторов учитывать такие сведения в расчете ПДН", – говорится в материалах регулятора. Уточняется, что речь идет в том числе о внесении платежей за жилое помещение, коммунальные услуги, услуги связи, алиментные обязательства. Также предусмотрено требование к кредиторам включать в расчет долговой нагрузки заемщика платежи по договорам рассрочки от застройщика на приобретение недвижимого имущества.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, банк россии, бки
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России, БКИ
09:55 21.09.2026
 
ЦБ обяжет банки учитывать долги россиян по ЖКХ и алиментам

ЦБ обяжет банки учитывать долги россиян по ЖКХ и алиментам при расчете долговой нагрузки

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Центробанк планирует обязать банки учитывать долги россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки заемщика, следует из проекта "Основных направлений развития финансового рынка" Банка России на 2027–2029 годы.
Как отмечается в документе, повысить качество оценки показателя долговой нагрузки (ПДН) позволяет использование информации, содержащейся в Бюро кредитных историй (БКИ) за счет полного учета действующих кредитных обязательств заемщика.
"С целью расширения перечня используемых при оценке ПДН данных планируется предусмотреть передачу в БКИ сведений о задолженности физических лиц по неисполненным обязательствам имущественного характера, в отношении которых открыто исполнительное производство, и обязанность кредиторов учитывать такие сведения в расчете ПДН", – говорится в материалах регулятора.
Уточняется, что речь идет в том числе о внесении платежей за жилое помещение, коммунальные услуги, услуги связи, алиментные обязательства.
Также предусмотрено требование к кредиторам включать в расчет долговой нагрузки заемщика платежи по договорам рассрочки от застройщика на приобретение недвижимого имущества.
 
БанкиФинансыРОССИЯБанк РоссииБКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала