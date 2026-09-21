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ЦБ 22 сентября выпустит памятную серебряную монету "Золотая антилопа" - 21.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ 22 сентября выпустит памятную серебряную монету "Золотая антилопа"
ЦБ 22 сентября выпустит памятную серебряную монету "Золотая антилопа" - 21.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ 22 сентября выпустит памятную серебряную монету "Золотая антилопа"
Банк России 22 сентября выпустит в обращение памятную серебряную монету "Золотая антилопа" серии "Российская (советская) мультипликация", сообщил регулятор. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:32+0300
2026-09-21T11:32+0300
финансы
россия
банки
банк россии
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Банк России 22 сентября выпустит в обращение памятную серебряную монету "Золотая антилопа" серии "Российская (советская) мультипликация", сообщил регулятор. "Банк России 22 сентября 2026 года выпускает в обращение памятные монеты "Золотая антилопа" серии "Российская (советская) мультипликация", - говорится в сообщении. В обращение поступает серебряная монета номиналом 3 рубля, а также - из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием, номиналом 25 рублей. Серебряная монета номиналом 3 рубля имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Отмечается, что на лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет рифленая. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, над ним вдоль канта – надпись полукругом: "Российская Федерация", обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа – товарный знак монетного двора, под гербом в центре в три строки – надпись: "Банк России", номинал монет "3 рубля", год выпуска "2026 г.". На оборотной стороне монеты расположено выполненное в цвете изображение персонажей мультфильма "Золотая антилопа"; вверху слева по окружности имеется рельефная надпись: "Золотая антилопа". Фоновые изображения выполнены в технике лазерного матирования. Тираж монет - 7 тысяч экземпляров. Монеты из недрагоценных металлов выглядят аналогично. "Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - уточняется в сообщении ЦБ.
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финансы, россия, банки, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России
11:32 21.09.2026
 
ЦБ 22 сентября выпустит памятную серебряную монету "Золотая антилопа"

ЦБ 22 сентября выпустит в обращение памятную серебряную монету "Золотая антилопа"

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Банк России 22 сентября выпустит в обращение памятную серебряную монету "Золотая антилопа" серии "Российская (советская) мультипликация", сообщил регулятор.
"Банк России 22 сентября 2026 года выпускает в обращение памятные монеты "Золотая антилопа" серии "Российская (советская) мультипликация", - говорится в сообщении.
В обращение поступает серебряная монета номиналом 3 рубля, а также - из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием, номиналом 25 рублей.
Серебряная монета номиналом 3 рубля имеет форму круга диаметром 39 миллиметров.
Отмечается, что на лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет рифленая.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, над ним вдоль канта – надпись полукругом: "Российская Федерация", обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа – товарный знак монетного двора, под гербом в центре в три строки – надпись: "Банк России", номинал монет "3 рубля", год выпуска "2026 г.".
На оборотной стороне монеты расположено выполненное в цвете изображение персонажей мультфильма "Золотая антилопа"; вверху слева по окружности имеется рельефная надпись: "Золотая антилопа". Фоновые изображения выполнены в технике лазерного матирования.
Тираж монет - 7 тысяч экземпляров.
Монеты из недрагоценных металлов выглядят аналогично.
"Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - уточняется в сообщении ЦБ.
 
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