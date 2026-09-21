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ЦБ обсуждает переход своей платежной системы на круглосуточную работу - 21.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ обсуждает переход своей платежной системы на круглосуточную работу
ЦБ обсуждает переход своей платежной системы на круглосуточную работу - 21.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ обсуждает переход своей платежной системы на круглосуточную работу
Банк России обсуждает переход своей платежной системы на круглосуточную работу для управления ликвидностью без привязки к операционным дням, заявила... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:41+0300
2026-09-21T11:53+0300
банки
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Банк России обсуждает переход своей платежной системы на круглосуточную работу для управления ликвидностью без привязки к операционным дням, заявила зампредседателя мегарегулятора Зульфия Кахруманова в ходе Московского финансового форума. Платежная система регулятора является частью национальной платежной системы России. В рамках нее проводятся денежные переводы по счетам, открытым в ЦБ, обеспечивается завершение расчетов по переводам с использованием платежных карт и реализуется механизм завершения расчетов по сделкам на финансовых рынках. "Очень важный проект, который вызывает массу дискуссий, – это, конечно же, проект перехода платежной системы в работу 24 на 7. Здесь много дискуссий вокруг того, надо ли это делать и как это делать, много идей, много предложений, много вопросов", – сказала она на сессии "Государственные средства – драйвер развития денежного рынка России". Зампредседателя ЦБ отметила, что тогда, например, федеральное казначейство сможет расширить возможности в управлении ликвидностью - ей можно будет управлять без привязки к операционным дням, чтобы один-два нерабочих дня "не выпадали". В апреле 2024 года в Банке России сообщали, что регулятор хочет перевести работу своей платежной системы, которая работает пять дней в неделю, на круглосуточный онлайн-режим. Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в декабре прошлого года подтвердила, что регулятор вместе с участниками финансового рынка работает над расширением режима своей платежной системы – переводом всех ее сервисов в круглосуточный режим.
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банки, финансы, россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
11:41 21.09.2026 (обновлено: 11:53 21.09.2026)
 
ЦБ обсуждает переход своей платежной системы на круглосуточную работу

Кахруманова: ЦБ обсуждает переход своей платежной системы на круглосуточную работу

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Банк России обсуждает переход своей платежной системы на круглосуточную работу для управления ликвидностью без привязки к операционным дням, заявила зампредседателя мегарегулятора Зульфия Кахруманова в ходе Московского финансового форума.
Платежная система регулятора является частью национальной платежной системы России. В рамках нее проводятся денежные переводы по счетам, открытым в ЦБ, обеспечивается завершение расчетов по переводам с использованием платежных карт и реализуется механизм завершения расчетов по сделкам на финансовых рынках.
"Очень важный проект, который вызывает массу дискуссий, – это, конечно же, проект перехода платежной системы в работу 24 на 7. Здесь много дискуссий вокруг того, надо ли это делать и как это делать, много идей, много предложений, много вопросов", – сказала она на сессии "Государственные средства – драйвер развития денежного рынка России".
Зампредседателя ЦБ отметила, что тогда, например, федеральное казначейство сможет расширить возможности в управлении ликвидностью - ей можно будет управлять без привязки к операционным дням, чтобы один-два нерабочих дня "не выпадали".
В апреле 2024 года в Банке России сообщали, что регулятор хочет перевести работу своей платежной системы, которая работает пять дней в неделю, на круглосуточный онлайн-режим. Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в декабре прошлого года подтвердила, что регулятор вместе с участниками финансового рынка работает над расширением режима своей платежной системы – переводом всех ее сервисов в круглосуточный режим.
 
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