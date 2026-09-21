https://1prime.ru/20260921/tsb-873504434.html

ЦБ обсуждает переход своей платежной системы на круглосуточную работу

ЦБ обсуждает переход своей платежной системы на круглосуточную работу - 21.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ обсуждает переход своей платежной системы на круглосуточную работу

Банк России обсуждает переход своей платежной системы на круглосуточную работу для управления ликвидностью без привязки к операционным дням, заявила... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T11:41+0300

2026-09-21T11:41+0300

2026-09-21T11:53+0300

банки

финансы

россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873504434.jpg?1789980782

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Банк России обсуждает переход своей платежной системы на круглосуточную работу для управления ликвидностью без привязки к операционным дням, заявила зампредседателя мегарегулятора Зульфия Кахруманова в ходе Московского финансового форума. Платежная система регулятора является частью национальной платежной системы России. В рамках нее проводятся денежные переводы по счетам, открытым в ЦБ, обеспечивается завершение расчетов по переводам с использованием платежных карт и реализуется механизм завершения расчетов по сделкам на финансовых рынках. "Очень важный проект, который вызывает массу дискуссий, – это, конечно же, проект перехода платежной системы в работу 24 на 7. Здесь много дискуссий вокруг того, надо ли это делать и как это делать, много идей, много предложений, много вопросов", – сказала она на сессии "Государственные средства – драйвер развития денежного рынка России". Зампредседателя ЦБ отметила, что тогда, например, федеральное казначейство сможет расширить возможности в управлении ликвидностью - ей можно будет управлять без привязки к операционным дням, чтобы один-два нерабочих дня "не выпадали". В апреле 2024 года в Банке России сообщали, что регулятор хочет перевести работу своей платежной системы, которая работает пять дней в неделю, на круглосуточный онлайн-режим. Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в декабре прошлого года подтвердила, что регулятор вместе с участниками финансового рынка работает над расширением режима своей платежной системы – переводом всех ее сервисов в круглосуточный режим.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, банк россии