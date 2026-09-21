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В ЦБ рассказали о диалоге с Белоруссией о допуске на рынки криптовалют

В ЦБ рассказали о диалоге с Белоруссией о допуске на рынки криптовалют - 21.09.2026, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали о диалоге с Белоруссией о допуске на рынки криптовалют

Центральные банки России и Белоруссии продолжают диалог о развитии взаимного допуска участников на рынки криптовалют, заявил журналистам первый заместитель... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T11:56+0300

2026-09-21T11:56+0300

2026-09-21T11:58+0300

финансы

россия

банки

белоруссия

владимир чистюхин

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Центральные банки России и Белоруссии продолжают диалог о развитии взаимного допуска участников на рынки криптовалют, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Диалог продолжается. Мы должны оценить, насколько гармоничны наши нормы - и их, и наши, соответственно, только принятые. И в зависимости от этого принять решение, надо ли нам что-то править во внутренних правилах, либо, соответственно, можно уже принимать решение о том, чтобы участники имели взаимный допуск", - сказал он в кулуарах Московского финансового форума. "На это требуется время, но мы с коллегами продолжаем работать. Это наши ближайшие партнеры, соответственно, надо сделать все так, чтобы и нам, и им работать было удобно", - добавил он. Центральные банки России и Белоруссии обсуждают развитие взаимного допуска участников на рынки криптовалют, сообщал в июле Чистюхин.

белоруссия

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финансы, россия, банки, белоруссия, владимир чистюхин