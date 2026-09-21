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В ЦБ рассказали о диалоге с Белоруссией о допуске на рынки криптовалют - 21.09.2026, ПРАЙМ
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В ЦБ рассказали о диалоге с Белоруссией о допуске на рынки криптовалют
В ЦБ рассказали о диалоге с Белоруссией о допуске на рынки криптовалют - 21.09.2026, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о диалоге с Белоруссией о допуске на рынки криптовалют
Центральные банки России и Белоруссии продолжают диалог о развитии взаимного допуска участников на рынки криптовалют, заявил журналистам первый заместитель... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:56+0300
2026-09-21T11:58+0300
финансы
россия
банки
белоруссия
владимир чистюхин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873505060.jpg?1789981117
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Центральные банки России и Белоруссии продолжают диалог о развитии взаимного допуска участников на рынки криптовалют, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Диалог продолжается. Мы должны оценить, насколько гармоничны наши нормы - и их, и наши, соответственно, только принятые. И в зависимости от этого принять решение, надо ли нам что-то править во внутренних правилах, либо, соответственно, можно уже принимать решение о том, чтобы участники имели взаимный допуск", - сказал он в кулуарах Московского финансового форума. "На это требуется время, но мы с коллегами продолжаем работать. Это наши ближайшие партнеры, соответственно, надо сделать все так, чтобы и нам, и им работать было удобно", - добавил он. Центральные банки России и Белоруссии обсуждают развитие взаимного допуска участников на рынки криптовалют, сообщал в июле Чистюхин.
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финансы, россия, банки, белоруссия, владимир чистюхин
Финансы, РОССИЯ, Банки, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Чистюхин
11:56 21.09.2026 (обновлено: 11:58 21.09.2026)
 
В ЦБ рассказали о диалоге с Белоруссией о допуске на рынки криптовалют

Чистюхин: ЦБ России и Белоруссии продолжают диалог о взаимном допуске на рынки криптовалют

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Центральные банки России и Белоруссии продолжают диалог о развитии взаимного допуска участников на рынки криптовалют, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Диалог продолжается. Мы должны оценить, насколько гармоничны наши нормы - и их, и наши, соответственно, только принятые. И в зависимости от этого принять решение, надо ли нам что-то править во внутренних правилах, либо, соответственно, можно уже принимать решение о том, чтобы участники имели взаимный допуск", - сказал он в кулуарах Московского финансового форума.
"На это требуется время, но мы с коллегами продолжаем работать. Это наши ближайшие партнеры, соответственно, надо сделать все так, чтобы и нам, и им работать было удобно", - добавил он.
Центральные банки России и Белоруссии обсуждают развитие взаимного допуска участников на рынки криптовалют, сообщал в июле Чистюхин.
 
ФинансыРОССИЯБанкиБЕЛОРУССИЯВладимир Чистюхин
 
 
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