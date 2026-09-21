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ЦБ ведет консультации о допуске к крипторынку с широким кругом участников - 21.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ ведет консультации о допуске к крипторынку с широким кругом участников
ЦБ ведет консультации о допуске к крипторынку с широким кругом участников - 21.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ ведет консультации о допуске к крипторынку с широким кругом участников
Банк России ведет с широким кругом участников неформальные консультации о допуске к крипторынку, заявил журналистам первый заместитель председателя регулятора... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T12:30+0300
2026-09-21T12:30+0300
финансы
банки
владимир чистюхин
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873507095.jpg?1789983025
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Банк России ведет с широким кругом участников неформальные консультации о допуске к крипторынку, заявил журналистам первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин. "Пока ни одной не поступило... Нужно издать акты, как я сказал, первой линии. Это в том числе акты о реестрах, акты о квалификационных требованиях. Только после их принятия, то есть фактического опубликования вступления в силу, можно будет подавать заявки", - ответил он в кулуарах Московского финансового форума на вопрос, сколько поступило заявок на допуск к крипторынку. "Но неформальные консультации ведутся, это достаточно широкие крупные участники... Это и крупнейшие банки, и брокеры, и не только крупнейшие банки - это банки, это брокеры, это депозитарии, это организаторы торговли. И это сегодня нефинансовые участники, которые занимаются обменом криптовалют", - добавил он. С 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Банк России включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только эти три криптовалюты с лимитом 300 тысяч рублей в год у каждого посредника. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений. Перед сделками всем инвесторам вне зависимости от статуса необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы.
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финансы, банки, владимир чистюхин, банк россии
Финансы, Банки, Владимир Чистюхин, Банк России
12:30 21.09.2026
 
ЦБ ведет консультации о допуске к крипторынку с широким кругом участников

Чистюхин: ЦБ ведет консультации о допуске к крипторынку с широким кругом участников

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Банк России ведет с широким кругом участников неформальные консультации о допуске к крипторынку, заявил журналистам первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин.
"Пока ни одной не поступило... Нужно издать акты, как я сказал, первой линии. Это в том числе акты о реестрах, акты о квалификационных требованиях. Только после их принятия, то есть фактического опубликования вступления в силу, можно будет подавать заявки", - ответил он в кулуарах Московского финансового форума на вопрос, сколько поступило заявок на допуск к крипторынку.
"Но неформальные консультации ведутся, это достаточно широкие крупные участники... Это и крупнейшие банки, и брокеры, и не только крупнейшие банки - это банки, это брокеры, это депозитарии, это организаторы торговли. И это сегодня нефинансовые участники, которые занимаются обменом криптовалют", - добавил он.
С 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Банк России включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только эти три криптовалюты с лимитом 300 тысяч рублей в год у каждого посредника.
Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений. Перед сделками всем инвесторам вне зависимости от статуса необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы.
 
ФинансыБанкиВладимир ЧистюхинБанк России
 
 
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