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ЦБ будет своевременно реагировать на изменения в инфляции, заявил Заботкин - 21.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ будет своевременно реагировать на изменения в инфляции, заявил Заботкин
ЦБ будет своевременно реагировать на изменения в инфляции, заявил Заботкин - 21.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ будет своевременно реагировать на изменения в инфляции, заявил Заботкин
Банк России будет своевременно реагировать на любые изменения в инфляции, чтобы та никого не удивила, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T17:37+0300
2026-09-21T17:58+0300
финансы
банки
алексей заботкин
банк россии
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Банк России будет своевременно реагировать на любые изменения в инфляции, чтобы та никого не удивила, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе Московского финансового рынка. "Задача Банка России – чтобы инфляция никого сильно не удивила. Ставка должна реагировать соразмерно и своевременно. И будет так делать", – сказал он. Московский финансовый форум-2026 проходит в понедельник в Центральном выставочном зале "Манеж". Это профессиональная площадка, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
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финансы, банки, алексей заботкин, банк россии
Финансы, Банки, Алексей Заботкин, Банк России
17:37 21.09.2026 (обновлено: 17:58 21.09.2026)
 
ЦБ будет своевременно реагировать на изменения в инфляции, заявил Заботкин

Заботкин: Банк России будет своевременно реагировать на любые изменения в инфляции

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Банк России будет своевременно реагировать на любые изменения в инфляции, чтобы та никого не удивила, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе Московского финансового рынка.
"Задача Банка России – чтобы инфляция никого сильно не удивила. Ставка должна реагировать соразмерно и своевременно. И будет так делать", – сказал он.
Московский финансовый форум-2026 проходит в понедельник в Центральном выставочном зале "Манеж". Это профессиональная площадка, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
 
ФинансыБанкиАлексей ЗаботкинБанк России
 
 
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