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ЦБ будет своевременно реагировать на изменения в инфляции, заявил Заботкин

ЦБ будет своевременно реагировать на изменения в инфляции, заявил Заботкин - 21.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ будет своевременно реагировать на изменения в инфляции, заявил Заботкин

Банк России будет своевременно реагировать на любые изменения в инфляции, чтобы та никого не удивила, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T17:37+0300

2026-09-21T17:37+0300

2026-09-21T17:58+0300

финансы

банки

алексей заботкин

банк россии

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Банк России будет своевременно реагировать на любые изменения в инфляции, чтобы та никого не удивила, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе Московского финансового рынка. "Задача Банка России – чтобы инфляция никого сильно не удивила. Ставка должна реагировать соразмерно и своевременно. И будет так делать", – сказал он. Московский финансовый форум-2026 проходит в понедельник в Центральном выставочном зале "Манеж". Это профессиональная площадка, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

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финансы, банки, алексей заботкин, банк россии