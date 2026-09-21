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Биржевые цены на какао-бобы в мире за неделю потеряли более 10%

Биржевые цены на какао-бобы в мире за неделю потеряли более 10% - 21.09.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на какао-бобы в мире за неделю потеряли более 10%

Биржевые цены на какао-бобы в мире за прошлую неделю потеряли более 10% - это сильнейшее недельное падение с февраля, следует из данных ICE Futures. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T09:55+0300

2026-09-21T09:55+0300

2026-09-21T09:55+0300

рынок

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире за прошлую неделю потеряли более 10% - это сильнейшее недельное падение с февраля, следует из данных ICE Futures. По итогам торгов пятницы цена декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы упала на 7,71%, до 5 327 долларов за тонну. За всю прошлую неделю снижение составило 10,64% - сильнейшее падение за неделю с февраля. Таким образом цены снизились три недели подряд, суммарно за этот период котировки опустились примерно на 20%. При этом еще в конце августа эти цены превысили 6 800 долларов за тонну - впервые с 1 октября прошлого года.

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рынок, мировая экономика